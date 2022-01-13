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≡ Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43293
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
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Купить спиртные напитки можно будет уже завтра, 14 января, но лишь в ограниченный период времени. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано, сообщает комендатура региона.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23825
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
#1
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А кто комендант, КОстанайской области?... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:59
#2
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Как то в этом проблем не испытывал.
Правда вчера остатки с магазина набрал, бутылочное там почти покончалось, одно неходовое баночное осталось, но и его сегодня по видимому разберут..
Старый год..
Так вчера и пили, я один сорт, жена другой, деду третий 4.8 спирта..
4 бутылки взял ему.
У нас по 4 градуса.
И то дед хотел еще...

[Исправлено: 111, 13.01.2022 - 17:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 17:02
#3
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Магазином выгодно смотрю, весь товар неходовой пива сбагрить..
Не знаю как с боярышником в аптеках, тоже наверно подлечивался народ...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23825
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 17:39
#4
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Цитата:

алкоголя во всех торговых точка и развлекательных заведениях с 12.00 до 15.00, -

Как то, даже приятно - стало.
Давно, забытое - старое... :lol: ;-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15292
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:13
#5
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Цитата:
111:
4.8 спирта..

Цитата:
111:
по 4 градуса.


а для чего такое пить, для анализа мочи разве.
от жары-на улице мороз.
камыза лучше купи, говорят там поливитамины.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4999
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 18:18
#6
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Вообще не понимаю, как продажа суррогата связана с политикой, пусть пьют, это их дело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15292
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:19
#7
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Цитата:
drakon:
Как то, даже приятно - стало. Давно, забытое - старое.


да точно. хорошие воспоминания.
стою в очереди на мостике, за этим, завтра улетать в Югославию, смотрю старший брат тоже стоит -у меня сын сегодня родился говорит.
тогда то телефоны стационарные только были. так очередь человек сто где то была.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23825
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:29
#8
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Цитата:
alex_60:
человек сто где то была.

Я в Харькове, был в это время.
Очередь, как в мавзолей. Один,
за другим. Выходит - один,
заходит - один. Никакой толпы
и быстро... :lol: ;-)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1557
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:34
#9
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А все это время разве не продавали?)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2358
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 18:38
#10
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Цитата:
alex_60:

Цитата:
drakon:


В деревне талоны сельский совет выдавал: на одного человека столько то водки, столько то вина, и столько то пива. Зимой друг-другу талоны передавали на согым.
Председатель совхозрабкопа был в то время самым уважаемым человеком.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
140
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 20:52
#11
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Цитата:
111:
Как то в этом проблем не испытывал. Правда вчера остатки с магазина набрал, бутылочное там почти покончалось, одно неходовое баночное осталось, но и его сегодня по видимому разберут.. Старый год..

Это в каком магазине спиртное продают, не подскажете общественности?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 21:04
#12
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Цитата:
ladas:
Это в каком магазине спиртное продают, не подскажете общественности?

Я в Рудном же сейчас, а перед Рудным в Р набрал..
Первый раз во время разгона, потом через день еще штук 25..
Но там уже разных, народ все подчистую там разбирал за наличные, карты то уже не работали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 21:06
#13
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Цитата:
alex_60:
для чего такое пить, для анализа

Так, для души..
Для форума.
Потом для жены..
Если не перепью..

[Исправлено: 111, 13.01.2022 - 21:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7942
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 21:06
#14
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А в Рудном с этим проблем нет.
Я не испытал по крайней мере..
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