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Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43293
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
Купить спиртные напитки можно будет уже завтра, 14 января, но лишь в ограниченный период времени. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано, сообщает комендатура региона.
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Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
А кто комендант, КОстанайской области?...
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:59
Как то в этом проблем не испытывал.
Правда вчера остатки с магазина набрал, бутылочное там почти покончалось, одно неходовое баночное осталось, но и его сегодня по видимому разберут..
Старый год..
Так вчера и пили, я один сорт, жена другой, деду третий 4.8 спирта..
4 бутылки взял ему.
У нас по 4 градуса.
И то дед хотел еще...
[Исправлено: 111, 13.01.2022 - 17:01]
Правда вчера остатки с магазина набрал, бутылочное там почти покончалось, одно неходовое баночное осталось, но и его сегодня по видимому разберут..
Старый год..
Так вчера и пили, я один сорт, жена другой, деду третий 4.8 спирта..
4 бутылки взял ему.
У нас по 4 градуса.
И то дед хотел еще...
[Исправлено: 111, 13.01.2022 - 17:01]
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 17:02
Магазином выгодно смотрю, весь товар неходовой пива сбагрить..
Не знаю как с боярышником в аптеках, тоже наверно подлечивался народ...
Не знаю как с боярышником в аптеках, тоже наверно подлечивался народ...
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 17:39
Цитата:
алкоголя во всех торговых точка и развлекательных заведениях с 12.00 до 15.00, -
Как то, даже приятно - стало.
Давно, забытое - старое...
алкоголя во всех торговых точка и развлекательных заведениях с 12.00 до 15.00, -
Как то, даже приятно - стало.
Давно, забытое - старое...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15292
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:13
Цитата:
Цитата:
а для чего такое пить, для анализа мочи разве.
от жары-на улице мороз.
камыза лучше купи, говорят там поливитамины.
111:
4.8 спирта..
4.8 спирта..
Цитата:
111:
по 4 градуса.
по 4 градуса.
а для чего такое пить, для анализа мочи разве.
от жары-на улице мороз.
камыза лучше купи, говорят там поливитамины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4999
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 18:18
Вообще не понимаю, как продажа суррогата связана с политикой, пусть пьют, это их дело.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15292
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:19
Цитата:
да точно. хорошие воспоминания.
стою в очереди на мостике, за этим, завтра улетать в Югославию, смотрю старший брат тоже стоит -у меня сын сегодня родился говорит.
тогда то телефоны стационарные только были. так очередь человек сто где то была.
drakon:
Как то, даже приятно - стало. Давно, забытое - старое.
Как то, даже приятно - стало. Давно, забытое - старое.
да точно. хорошие воспоминания.
стою в очереди на мостике, за этим, завтра улетать в Югославию, смотрю старший брат тоже стоит -у меня сын сегодня родился говорит.
тогда то телефоны стационарные только были. так очередь человек сто где то была.
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:29
Цитата:
Я в Харькове, был в это время.
Очередь, как в мавзолей. Один,
за другим. Выходит - один,
заходит - один. Никакой толпы
и быстро...
alex_60:
человек сто где то была.
человек сто где то была.
Я в Харькове, был в это время.
Очередь, как в мавзолей. Один,
за другим. Выходит - один,
заходит - один. Никакой толпы
и быстро...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1557
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 18:34
А все это время разве не продавали?)))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2358
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 18:38
Цитата:
Цитата:
В деревне талоны сельский совет выдавал: на одного человека столько то водки, столько то вина, и столько то пива. Зимой друг-другу талоны передавали на согым.
Председатель совхозрабкопа был в то время самым уважаемым человеком.
alex_60:
Цитата:
drakon:
В деревне талоны сельский совет выдавал: на одного человека столько то водки, столько то вина, и столько то пива. Зимой друг-другу талоны передавали на согым.
Председатель совхозрабкопа был в то время самым уважаемым человеком.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 140
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 20:52
Цитата:
Это в каком магазине спиртное продают, не подскажете общественности?
111:
Как то в этом проблем не испытывал. Правда вчера остатки с магазина набрал, бутылочное там почти покончалось, одно неходовое баночное осталось, но и его сегодня по видимому разберут.. Старый год..
Как то в этом проблем не испытывал. Правда вчера остатки с магазина набрал, бутылочное там почти покончалось, одно неходовое баночное осталось, но и его сегодня по видимому разберут.. Старый год..
Это в каком магазине спиртное продают, не подскажете общественности?
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 21:04
Цитата:
Я в Рудном же сейчас, а перед Рудным в Р набрал..
Первый раз во время разгона, потом через день еще штук 25..
Но там уже разных, народ все подчистую там разбирал за наличные, карты то уже не работали..
ladas:
Это в каком магазине спиртное продают, не подскажете общественности?
Это в каком магазине спиртное продают, не подскажете общественности?
Я в Рудном же сейчас, а перед Рудным в Р набрал..
Первый раз во время разгона, потом через день еще штук 25..
Но там уже разных, народ все подчистую там разбирал за наличные, карты то уже не работали..
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 21:06
Цитата:
Так, для души..
Для форума.
Потом для жены..
Если не перепью..
[Исправлено: 111, 13.01.2022 - 21:08]
alex_60:
для чего такое пить, для анализа
для чего такое пить, для анализа
Так, для души..
Для форума.
Потом для жены..
Если не перепью..
[Исправлено: 111, 13.01.2022 - 21:08]
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 21:06
А в Рудном с этим проблем нет.
Я не испытал по крайней мере..
Я не испытал по крайней мере..
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