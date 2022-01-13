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≡ В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43290
В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:43
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Такое решение приняли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и переходом нашего региона в «желтую зону», сообщает аким области Архимед МУХАМБЕТОВ в своем Instagram.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7906
Re: В онлайн-формат переведут школьников, студентов и...
Отправлено: 13.01.22 - 16:43
#1
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Короче комендантский час до 31го..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8079
В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:52
#2
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то ср..ка, то болячка, то чп, то корона... чего не сделаешь, чтобы народ в узде держать...
во весёлая жизнь пошла...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
895
Re: В онлайн-формат переведут школьников, студентов и...
Отправлено: 13.01.22 - 16:55
#3
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Кто гриппом не болел, того и корона не берет.
Дорогие земляки, привитые и не привитые, берегите себя!
Во многом мы сами виноваты в наших простудах.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7906
В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:57
#4
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Нашли Омикрон и Дельту, теперь это Дельтакрон..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8079
В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:59
#5
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Цитата:
111:
теперь это Дельтакрон..

следующие штаммы будут Нае...он и Про3,14...дон ;-)
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3079
В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 17:00
#6
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Цитата:
111:
Короче комендантский час до 31го..

ЧС до 19, а школы это уже другая история. Которая только начинает набирать обороты. Думаю через недельку на выходных уже ни в ТЦ не пустят, ни на рынки.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3079
В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 17:01
#7
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Хорошо что хоть горка у нас в соседнем дворе есть :-) :-) :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7906
В онлайн-формат переведут школьников, студентов и госучреждения в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 17:08
#8
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Что то говорят подделка стоит 25 тысяч.
Если в ТЦ пускать не будут, будет дороже.
Мои дальние набрали их..
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