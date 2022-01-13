Отправлено: - 17:00

111:

Короче комендантский час до 31го..

Цитата:ЧС до 19, а школы это уже другая история. Которая только начинает набирать обороты. Думаю через недельку на выходных уже ни в ТЦ не пустят, ни на рынки.