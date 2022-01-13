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≡ Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43290
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
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Купить спиртные напитки можно будет уже завтра, 14 января, но лишь в ограниченный период времени. Соответствующее распоряжение об этом уже подписано, сообщает комендатура региона.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23819
Re: Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской...
Отправлено: 13.01.22 - 16:56
#1
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А кто комендант, КОстанайской области?... 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7906
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 16:59
#2
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Как то в этом проблем не испытывал.
Правда вчера остатки с магазина набрал, бутылочное там почти покончалось, одно неходовое баночное осталось, но и его сегодня по видимому разберут..
Старый год..
Так вчера и пили, я один сорт, жена другой, деду третий 4.8 спирта..
4 бутылки взял ему.
У нас по 4 градуса.
И то дед хотел еще...

[Исправлено: 111, 13.01.2022 - 17:01]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7906
Алкоголь будут продавать по три часа в день в Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 17:02
#3
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Магазином выгодно смотрю, весь товар неходовой пива сбагрить..
Не знаю как с боярышником в аптеках, тоже наверно подлечивался народ...
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