Отправлено: - 10:49

111:

Ну просто, непрнятно, почему их таким образом унижают так сказать.. Или принижают из заслуги...

serg kost:

Ну и что могут сделать против АЭС твои террористы? В тапки нассать?

maxsaf:

Второй раз намекает на полные штаны, а кто обделался - не говорит. Страшно?)

maxsaf:

А ещё лучше забором обнести, чтобы по миру не расползлось

Цитата:А какие заслуги у людей которых как скот привезли в другую страну поддерживать штанины?)Цитата:Ну да АЭС же такая охраняемая территория прям как акимат в АлматыЦитата:Дв нет просто вам обидно будет)Русские тут обделались увидев бунт КазахстанскийВот и прислали свои войска для поддержки штанинЦитата:Чето пакистанцам не помоглоОни уже в Канаде бегают и людям готовы режут)