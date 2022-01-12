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≡ Токаев: Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43280
Токаев: Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ
Отправлено: 12.01.22 - 17:24
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Президент поблагодарил командование контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14902
Токаев: Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ
Отправлено: 13.01.22 - 09:26
#15
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Цитата:
abaika95:
В регионе где по 20 тыщ террористов бегает? Ну уже точно нет

А ещё лучше забором обнести, чтобы по миру не расползлось :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Токаев: Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ
Отправлено: 13.01.22 - 09:33
#16
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///Зась дал интервью телеканалу "Хабар 24", в котором сообщил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение 10 дней. Общая численность контингента – 2,5 тысячи солдат. Силы ОДКБ развернуты в двух городах – Алматы и столице.///

каждое утро будет начинаться в сми с такого сообщения -в течении десяти дней.
нормально.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Токаев: Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ
Отправлено: 13.01.22 - 09:52
#17
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Цитата:
maxsaf:
Второй раз намекает на полные штаны, а кто обделался - не говорит. Страшно?)


видать дело приняло серьезный оборот.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11906
Re: Токаев: Завтра начинается организованный вывод...
Отправлено: 13.01.22 - 10:49
#18
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Цитата:
111:
Ну просто, непрнятно, почему их таким образом унижают так сказать.. Или принижают из заслуги...

А какие заслуги у людей которых как скот привезли в другую страну поддерживать штанины?)
Цитата:
serg kost:
Ну и что могут сделать против АЭС твои террористы? В тапки нассать?

Ну да АЭС же такая охраняемая территория прям как акимат в Алматы
Цитата:
maxsaf:
Второй раз намекает на полные штаны, а кто обделался - не говорит. Страшно?)

Дв нет просто вам обидно будет)
Русские тут обделались увидев бунт Казахстанский
Вот и прислали свои войска для поддержки штанинЦитата:
maxsaf:
А ещё лучше забором обнести, чтобы по миру не расползлось

Чето пакистанцам не помогло
Они уже в Канаде бегают и людям готовы режут)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11906
Re: Токаев: Завтра начинается организованный вывод...
Отправлено: 13.01.22 - 10:50
#19
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Цитата:
alex_60:
каждое утро будет начинаться в сми с такого сообщения -в течении десяти дней. нормально.

Да каждый день будут напоминать
Валите! Валите!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
892
Токаев: Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ
Отправлено: 13.01.22 - 12:09
#20
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Цитата:
abaika95:
Ну да АЭС же такая охраняемая территория прям как акимат в Алматы

Только мотострелков по штату должно быть мотострелковый полк.
Плюс РЭБ, зенитчики и прочие.
Ну и КНБ должно мышей ловитьЦитата:
abaika95:
Русские тут обделались увидев бунт Казахстанский

И сами себя пригласили? А потом обиделись, что ты им в тапки нассал, и домой засобирались?
Профайл
viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
323
Токаев: Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ
Отправлено: 13.01.22 - 12:17
#21
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Цитата:
abaika95:
Русские тут обделались увидев бунт Казахстанский Вот и прислали свои войска для поддержки

То есть президент не русский с совбезом где ни одного русского увидив бунт обделались и позвали русских для поддержки ты имел ввиду. Пересмотри то заседание. Обидно тебе? Понимаю.
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