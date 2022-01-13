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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:54
Цитата:
кастрировали наверное.
maxsaf:
ихо орет, почти не слышно))
ихо орет, почти не слышно))
кастрировали наверное.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:55
Цитата:
Идея
А то угля у нас мало угля мало Кричали
Всех твоих знакомых русских шовиков у нас соберём)
Покажем им нового министра идеологии
И пусть своими очагами отапливают помещения))
Думаю истерики теперь на долго хватит
Терпите
maxsaf:
Отправить дачи отапливать
Отправить дачи отапливать
Идея
А то угля у нас мало угля мало Кричали
Всех твоих знакомых русских шовиков у нас соберём)
Покажем им нового министра идеологии
И пусть своими очагами отапливают помещения))
Думаю истерики теперь на долго хватит
Терпите
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:56
как хорошо, спокойно. тихо.
встречаем Старый Новый год.
миротворцы тут еще до конца месяца,
можно не беспокоиться.
встречаем Старый Новый год.
миротворцы тут еще до конца месяца,
можно не беспокоиться.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:57
что то думаю завтра у нас снимут чп.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:58
Цитата:
А, это такие соревнования - кто отморозистее?))
Цитата:
А зачем он вам, там же столько кнопок?
abaika95:
А вы спросите у своих коллег пакистанцев и индусов че у них там на родине за отморозки трупы в речки кидают))
А вы спросите у своих коллег пакистанцев и индусов че у них там на родине за отморозки трупы в речки кидают))
А, это такие соревнования - кто отморозистее?))
Цитата:
abaika95:
Дождаться что их с Байконура выпнут под зад как ОДКБ))
Дождаться что их с Байконура выпнут под зад как ОДКБ))
А зачем он вам, там же столько кнопок?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:58
а так то уже говорили, пока чп во всех областях
не снимут, ОДКВ будет здесь находится.
пока составляют план вывода.как и что.
не снимут, ОДКВ будет здесь находится.
пока составляют план вывода.как и что.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:02
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:03
Цитата:
читал , что в Казахстане российская система отключения
и блокирования интернета,
но местные уполномоченные органы ее используют только на 5 процентов,
только для отслеживания трафика.
так как не разобрались что и как.
и интернет отключали практически вручную.
maxsaf:
А зачем он вам, там же столько кнопок?
А зачем он вам, там же столько кнопок?
читал , что в Казахстане российская система отключения
и блокирования интернета,
но местные уполномоченные органы ее используют только на 5 процентов,
только для отслеживания трафика.
так как не разобрались что и как.
и интернет отключали практически вручную.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:05
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:06
Токаев
цитата
///По словам президента, главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников.//
хороший план действий.
цитата
///По словам президента, главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников.//
хороший план действий.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:07
///В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов", - написал президент.//
интересно, у нас кого зарубежного вуза откроют филиал.
интересно, у нас кого зарубежного вуза откроют филиал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:07
Цитата:
А ты там проверил?Цитата:
Да
Пока вы родом с Украины побеждаете)
Цитата:
Мы тебя наймем за копейки
Тебе то без разницы где работать главное чтобы пончики давали)
Цитата:
Боже как он смешонЦитата:
Ну естественно
Все самое мракобесное,тоталитарное и противозаконное только у рашки покупаем
США вон сюда все самое демократическое пытается навязать а рашка средневековое
Показательно
alex_60:
кастрировали наверное.
кастрировали наверное.
А ты там проверил?Цитата:
maxsaf:
А, это такие соревнования - кто отморозистее
А, это такие соревнования - кто отморозистее
Да
Пока вы родом с Украины побеждаете)
Цитата:
maxsaf:
А зачем он вам, там же столько кнопок?
А зачем он вам, там же столько кнопок?
Мы тебя наймем за копейки
Тебе то без разницы где работать главное чтобы пончики давали)
Цитата:
alex_60:
ОДКВ будет здесь находится.
ОДКВ будет здесь находится.
Боже как он смешонЦитата:
alex_60:
читал , что в Казахстане российская система отключения и блокирования интернета,
читал , что в Казахстане российская система отключения и блокирования интернета,
Ну естественно
Все самое мракобесное,тоталитарное и противозаконное только у рашки покупаем
США вон сюда все самое демократическое пытается навязать а рашка средневековое
Показательно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:09
путаются тут по ногами всякие.
проходу нет
[Исправлено: alex_60, 13.01.2022 - 11:14]
проходу нет
[Исправлено: alex_60, 13.01.2022 - 11:14]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4428
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:11
Вчера пересмотрел поименно список своих друзей на форуме. Их у меня 91 человек! Человек 10 местные, пишут иногда на форум. 15 человек понауехавшие. Остальные, скорее всего, уехали из Казахстана! Живут там тихо на новой родине, уже освоились! Про форум НГ и не вспоминают!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:14
Так бездельников из войск поддержки штанин русскому населению завтра выпнут
Выпинываться они будут ещё 10 дней,видать будут ждать до последнего открытия алкогольных магазинов
Министра откровенного шовиниста назло Рашке поставили
Наверно до сентября просидит пока у всех очаги не потухнут
Теперь надо с США выстраивать отношения
Россия нам всервоно не друг,так мелочь пузатая а вот Америка жандарм мира,если ей что то не понравилось лучше начать договариваться
Мирно протестующих выпустить
Колличество погибших озвучить
Осудить военных кто применял силу непровомерно
Ну а их требование быстрее российские войска выгнать уже выполнено
Выпинываться они будут ещё 10 дней,видать будут ждать до последнего открытия алкогольных магазинов
Министра откровенного шовиниста назло Рашке поставили
Наверно до сентября просидит пока у всех очаги не потухнут
Теперь надо с США выстраивать отношения
Россия нам всервоно не друг,так мелочь пузатая а вот Америка жандарм мира,если ей что то не понравилось лучше начать договариваться
Мирно протестующих выпустить
Колличество погибших озвучить
Осудить военных кто применял силу непровомерно
Ну а их требование быстрее российские войска выгнать уже выполнено
-
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