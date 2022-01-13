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≡ В Казахстане ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43280
В Казахстане ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Отправлено: 13.01.22 - 09:58
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Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции на заседании 12 января приняла решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в республике из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и циркуляции штамма "омикрон".
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8077
Re: В Казахстане ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с...
Отправлено: 13.01.22 - 09:58
#1
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Цитата:
12 января приняла решение .... С 13 января...

Насколько я помню, еще в прошлом году утвердили, что ограничения должны начинать действовать через несколько дней после принятия решения, а не на следующий день.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
206
Re: В Казахстане ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с...
Отправлено: 13.01.22 - 10:32
#2
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вот повозвращались из своих заграничных турне толстозадые и пошла новая волна заразы. В Москве планируют рост заболевания через пару недель. Оно и понятно. У многих чинуш семьи в Великобритании, США. А некоторые просто на каникулы новогодние махнули на моря. Сидели бы дома то и вспышки не наблюдали бы
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
147
Re: В Казахстане ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с...
Отправлено: 13.01.22 - 11:11
#3
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Из огня да в полымя
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14902
В Казахстане ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Отправлено: 13.01.22 - 11:20
#4
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Цитата:
рихард:
Сидели бы дома то и вспышки не наблюдали бы

К митингам это тоже относится ;-)
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