Re: В Казахстане ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с...

Отправлено: - 10:32

вот повозвращались из своих заграничных турне толстозадые и пошла новая волна заразы. В Москве планируют рост заболевания через пару недель. Оно и понятно. У многих чинуш семьи в Великобритании, США. А некоторые просто на каникулы новогодние махнули на моря. Сидели бы дома то и вспышки не наблюдали бы