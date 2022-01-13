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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:54
#6841
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Цитата:
maxsaf:
ихо орет, почти не слышно))


кастрировали наверное.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11906
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:55
#6842
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Цитата:
maxsaf:
Отправить дачи отапливать

Идея
А то угля у нас мало угля мало Кричали
Всех твоих знакомых русских шовиков у нас соберём)
Покажем им нового министра идеологии
И пусть своими очагами отапливают помещения))
Думаю истерики теперь на долго хватит
Терпите
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:56
#6843
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как хорошо, спокойно. тихо.
встречаем Старый Новый год.
миротворцы тут еще до конца месяца,
можно не беспокоиться.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:57
#6844
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что то думаю завтра у нас снимут чп.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:58
#6845
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Цитата:
abaika95:
А вы спросите у своих коллег пакистанцев и индусов че у них там на родине за отморозки трупы в речки кидают))

А, это такие соревнования - кто отморозистее?))

Цитата:
abaika95:
Дождаться что их с Байконура выпнут под зад как ОДКБ))

А зачем он вам, там же столько кнопок? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 10:58
#6846
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а так то уже говорили, пока чп во всех областях
не снимут, ОДКВ будет здесь находится.
пока составляют план вывода.как и что.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:02
#6847
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:03
#6848
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Цитата:
maxsaf:
А зачем он вам, там же столько кнопок?


читал , что в Казахстане российская система отключения
и блокирования интернета,
но местные уполномоченные органы ее используют только на 5 процентов,
только для отслеживания трафика.
так как не разобрались что и как.
и интернет отключали практически вручную.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:05
#6849
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:06
#6850
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Токаев
цитата
///По словам президента, главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников.//

хороший план действий.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:07
#6851
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///В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов", - написал президент.//

интересно, у нас кого зарубежного вуза откроют филиал.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11906
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:07
#6852
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Цитата:
alex_60:
кастрировали наверное.

А ты там проверил?Цитата:
maxsaf:
А, это такие соревнования - кто отморозистее

Да
Пока вы родом с Украины побеждаете)
Цитата:
maxsaf:
А зачем он вам, там же столько кнопок?

Мы тебя наймем за копейки
Тебе то без разницы где работать главное чтобы пончики давали)
Цитата:
alex_60:
ОДКВ будет здесь находится.

Боже как он смешонЦитата:
alex_60:
читал , что в Казахстане российская система отключения и блокирования интернета,

Ну естественно
Все самое мракобесное,тоталитарное и противозаконное только у рашки покупаем

США вон сюда все самое демократическое пытается навязать а рашка средневековое
Показательно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:09
#6853
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путаются тут по ногами всякие.
проходу нет

[Исправлено: alex_60, 13.01.2022 - 11:14]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4428
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:11
#6854
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Вчера пересмотрел поименно список своих друзей на форуме. Их у меня 91 человек! Человек 10 местные, пишут иногда на форум. 15 человек понауехавшие. Остальные, скорее всего, уехали из Казахстана! Живут там тихо на новой родине, уже освоились! Про форум НГ и не вспоминают!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11906
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.01.22 - 11:14
#6855
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Так бездельников из войск поддержки штанин русскому населению завтра выпнут
Выпинываться они будут ещё 10 дней,видать будут ждать до последнего открытия алкогольных магазинов

Министра откровенного шовиниста назло Рашке поставили
Наверно до сентября просидит пока у всех очаги не потухнут
Теперь надо с США выстраивать отношения
Россия нам всервоно не друг,так мелочь пузатая а вот Америка жандарм мира,если ей что то не понравилось лучше начать договариваться
Мирно протестующих выпустить
Колличество погибших озвучить
Осудить военных кто применял силу непровомерно
Ну а их требование быстрее российские войска выгнать уже выполнено
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