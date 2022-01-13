Отправлено: - 10:58

abaika95:

А вы спросите у своих коллег пакистанцев и индусов че у них там на родине за отморозки трупы в речки кидают))

abaika95:

Дождаться что их с Байконура выпнут под зад как ОДКБ))

Цитата:А, это такие соревнования - кто отморозистее?))Цитата:А зачем он вам, там же столько кнопок?