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≡ "Действия митингующих координировал, в том числе, гражданин Украины" - ДП Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43274
"Действия митингующих координировал, в том числе, гражданин Украины" - ДП Костанайской области
Отправлено: 12.01.22 - 18:15
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Как сообщил на брифинге начальник департамента полиции Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, на данный момент задержаны 311 участников событий, которые произошли возле облакимата 5 января, в том числе 15 - жителей других регионов Казахстана и России.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14889
Re: "Действия митингующих координировал, в том числе,...
Отправлено: 12.01.22 - 23:50
#30
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Цитата:
111:
А откуда ты? Только не ври, что отсюда..

Я родом с кустанайщины
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7886
"Действия митингующих координировал, в том числе, гражданин Украины" - ДП Костанайской области
Отправлено: 12.01.22 - 23:52
#31
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Цитата:
maxsaf:
Я родом с кустанайщины

Ладно, понятно...
Я родом с Канады...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14889
"Действия митингующих координировал, в том числе, гражданин Украины" - ДП Костанайской области
Отправлено: 12.01.22 - 23:54
#32
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Цитата:
111:
Ладно, понятно... Я родом с Канады...

Чё тебе понятно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7886
"Действия митингующих координировал, в том числе, гражданин Украины" - ДП Костанайской области
Отправлено: 12.01.22 - 23:57
#33
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Цитата:
maxsaf:
Чё тебе понятно?

Что я родом из Ричмонда...
Даже фото могу предоставить..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1185
Re: "Действия митингующих координировал, в том числе,...
Отправлено: 13.01.22 - 01:29
#34
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Цитата:
Серый волк:

Почему террорист с номерочком 95 и салафитским аватаром. приниавший участие среди устраивавших беспорядки у акимата, и устраивающий манипулирование на сайте НГ спокойно разгуливает?
---
Не буду оригинальным - патамушта,патамушта!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14889
"Действия митингующих координировал, в том числе, гражданин Украины" - ДП Костанайской области
Отправлено: 13.01.22 - 02:13
#35
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Цитата:
111:
Даже фото могу предоставить..

Предоставляй. Или балабол? )

[Исправлено: maxsaf, 13.01.2022 - 02:13]
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