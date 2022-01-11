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Серый волк:

Его в 1972 начали строить и закончили в 1974??? Что скажут архивисты и городские старожилы?

Цитата:областного краеведческого музея дает такие сведения:Элемент застройки, формирующий современный облик г. Костанай. Здание вокзала является сосредоточением железнодорожного узла и композиционным акцентом ансамбля привокзальной площади.Авторы проекта: архитекторы В. Батырев, А.Сухорукова, инженер Ж. Самсонова.Железнодорожный вокзал построен в 1976 году. Проект разработан институтом «Мосгипротранс». Здание построено на месте старого вокзала. Строители: «Казахтранстехмонтаж», Управление «Магнитогорстрой», Минтранстрой СССР и др.За проектирование и строительство железнодорожного вокзала в Кустанае коллектив архитекторов, инженеров и строителей был удостоен премии Совета Министров СССР за 1978 год.Новое рождение пережил вокзал в начале ХХІ века. Реконструкция осовременила облик вокзала, сохранив его наиболее примечательные особенности. Датировка памятника: 1976 -1977гг. Место расположения, адрес: г. Костанай, ул. Перронная, 7Здание вокзала ориентировано на основную магистраль города – проспект Аль–Фараби, выходящую под углом на привокзальную площадь и является ее композиционным завершением. Это вытянутое по оси, трехэтажное, железобетонное сооружение. Подступ к зданию не осложнен ни лестницами, ни газонами за счет сплошной отмостки асфальтом. Основной южный фасад и главный вход ориентированы на проспект Аль–Фараби. Главный вход перекрыт мощным железобетонным козырьком с консольным вылетом в 15 м. Первый этаж имеет сплошное остекление и углублен. Второй и третий этажи объединены единым композиционным решением. Они решены как цельный объем, плоскость которого расчленена сплошным ленточным остеклением с закрывающей его солнцезащитной решеткой в виде горизонтальных полос, выступающих за плоскость фасада. В планировочном решении – это зальная система. Конструктивная схема здания - каркасная. Перегородки панельные, перекрытия железобетонные. Композиционным центром архитектурно-планировочного решения является операционный зал для пассажиров (продажа билетов, информация, почтовые отправления, телефонные переговоры и т.д.). Планировка обеспечивает четкую организацию сложной жизни вокзального сооружения. Все службы находятся в восточном крыле здания. Средняя высота помещений – 3,8 м. Общая площадь – 5375,7 м².