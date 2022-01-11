А ещё горок нет как тогда Дети все в детских центрах развлекаются А ещё машин полно а раньше только велики у всех И город был как деревня в котором 60% площади был частный (лачуги) сектор а теперь вместо этого частного сектора строят ЖК А ещё раньше саперными лопатками митинги разгоняли а теперь свето шумовыми гранатами
Эй в НГ! У вас тут недобитый террорист с номерочком 95 впаривает по террористической методичке. У них в методичке чёрным по белому написано всегда очернять прошлое, создавать отрицательный образ корней непостредственной местности влияния террориста и в целом государства в прошлом. Цель им в методичке не прописана, но очевидна и прозрачна - человек с подменённым на отрицательное прошлым, которому влили только чёрное - легче берёт кусок арматуры и камни.
Для очернения террористам в методичке предлагаются три приёма. Сбить акцент с счастливого детства и обеспеченности детскими садами на то, что детям было ужасно и только сейчас они могут развлекаться.
Второй пункт: выделять недостатки в строительстве 50 лет назад (бандитам достаточно трудно в регионах где 90% жилья и предприятий построено при СССР, тут рекомендуется упоминать не существовавшие тогда ТЦ)
Третий пункт: притянуть за уши какой-нибудь инцедент, хоть за 1500 км
По мнению создателей методичек для террористов нужно тройное ритмичное закрепление.
НГ ВЫ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ БЫТЬ ТРИБУНОЙ ДЛЯ НЕДОБИТЫХ ТЕРРОРИСТОВ С МЕТОДИЧКАМИ ДЛЯ ОДУРАЧИВАНИЯ МАЛОГРАМОТНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ???
Если отойти от приезжих недобитков террористического отребья, то в этом году будет 50 лет ( ошибиться... могу) началу строительства нашего уникального железнодорожного красавца вокзала! Его в 1972 начали строить и закончили в 1974??? Что скажут архивисты и городские старожилы? Это уникальный вокзал.
Самый уютный и самый чистый из крупнейших вокзалов на территории СССР. Он был намного приятнее всех 9 ЖД вокзалов Москвы. И только северная столица могла по уютности некоторых вокзалов может быть немного посоперничать, начисто проигрывая по красоте.
Остальные города, в том числе и миллионники даже близко не стояли. Их грязные неудобные вокзалы часто вызывали отвращение, либо были устаревшими строениями. с определенной конечно исторической ценностью, но неудобные для пассажиров и круглый год грязные.
Даже относительно новый (самый новый в столице и абсолютный ровесник кустанайского) Курский вокзал в Москве просто ужасен в сравнение с Кустанайским.
И наш вокзал, самый современно выглядящий даже сейчас, несмотря на сомнительного дизайна ремонт, испортивший оригинальный облик. Ну если конечно не брать новоделы быстрого возведения в Олимпийском парке или Красной поляне. Но там на Олимпийской линии коробки, более похожие на супермаркеты быстрого возведения, подогнанные рюшечками под вокзал.
Кстати немногие знают что наш вокзал по облику соперничал с римским вокзалом Термини, но если посмотреть на фото, наш явно грациознее исполнен тяжеловатой с виду и угловатой коробки римского вокзала. А ещё наш был удобнее для пассажиров, совсем не имея перепадов высоты от входа до платформы. А изящные решения с атриумом, позволяли выйти с путей на привокзальную площадь вообще минуя вокзал, но при этом самому вокзалу добавляя интересное архитектурное решение.
Большой вокзал для Костаная, контора занимает там 40 метров в длину. Укоротить его надо по длине! Топить меньше придется! Выгнать оттуда всех конторских, отключить там отопление на 40 метрах, и разместить багажное отделение.
Когда карагандинцы прислали документацию на строительство первой очереди тролейбусной линии КСК - зеленный рынок, шеф техотдела повез меня знакомиться с проектом. Сидела дирекция т/ парка в коттедже на Дощанова. Я пришел в ужас от этих чертежей! Была нарисована только строительная часть проекта. Технологическую часть проекта пришлось проектировать мне, который до этого тролейбусы и трамваи только по телевизору видел. Три года занимался этой кошмарной работой. Пришлось поездить по городам, где курсировали эти штуковины.
Верно говоришь Заканович! Лучше бы построили вместо этих земллянок Колесного ряда современные небоскребы в 20 этажей! Внук ходил снимать набережную города. Снял все эти землянки, пришел и спрашивает. Вы что коров там держите? Снял цементных коров и лошадок на лужайке! Снял 3 наших небоскреба на набережной. Выглядят как остатки зубов у аксакала!
Серый волк: Его в 1972 начали строить и закончили в 1974??? Что скажут архивисты и городские старожилы?
Сайт областного краеведческого музея дает такие сведения: Элемент застройки, формирующий современный облик г. Костанай. Здание вокзала является сосредоточением железнодорожного узла и композиционным акцентом ансамбля привокзальной площади. Авторы проекта: архитекторы В. Батырев, А.Сухорукова, инженер Ж. Самсонова.
Железнодорожный вокзал построен в 1976 году. Проект разработан институтом «Мосгипротранс». Здание построено на месте старого вокзала. Строители: «Казахтранстехмонтаж», Управление «Магнитогорстрой», Минтранстрой СССР и др. За проектирование и строительство железнодорожного вокзала в Кустанае коллектив архитекторов, инженеров и строителей был удостоен премии Совета Министров СССР за 1978 год.
Новое рождение пережил вокзал в начале ХХІ века. Реконструкция осовременила облик вокзала, сохранив его наиболее примечательные особенности. Датировка памятника: 1976 -1977гг. Место расположения, адрес: г. Костанай, ул. Перронная, 7 Здание вокзала ориентировано на основную магистраль города – проспект Аль–Фараби, выходящую под углом на привокзальную площадь и является ее композиционным завершением. Это вытянутое по оси, трехэтажное, железобетонное сооружение. Подступ к зданию не осложнен ни лестницами, ни газонами за счет сплошной отмостки асфальтом. Основной южный фасад и главный вход ориентированы на проспект Аль–Фараби. Главный вход перекрыт мощным железобетонным козырьком с консольным вылетом в 15 м. Первый этаж имеет сплошное остекление и углублен. Второй и третий этажи объединены единым композиционным решением. Они решены как цельный объем, плоскость которого расчленена сплошным ленточным остеклением с закрывающей его солнцезащитной решеткой в виде горизонтальных полос, выступающих за плоскость фасада. В планировочном решении – это зальная система. Конструктивная схема здания - каркасная. Перегородки панельные, перекрытия железобетонные. Композиционным центром архитектурно-планировочного решения является операционный зал для пассажиров (продажа билетов, информация, почтовые отправления, телефонные переговоры и т.д.). Планировка обеспечивает четкую организацию сложной жизни вокзального сооружения. Все службы находятся в восточном крыле здания. Средняя высота помещений – 3,8 м. Общая площадь – 5375,7 м².
Конечно,в таком районе,на окраине КСК, эти комфорт квартиры на любителей. Там надо от местных обитателей, всё обносить 3х метровым забором. С одной стороны наркоши и алкаши,а с др приезжие живущие на дачах по 8 детей. Бррр райончик.
Серый волк: НГ ВЫ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ БЫТЬ ТРИБУНОЙ ДЛЯ НЕДОБИТЫХ ТЕРРОРИСТОВ С МЕТОДИЧКАМИ ДЛЯ ОДУРАЧИВАНИЯ МАЛОГРАМОТНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ???
Не хотят наверно Потому тебя отсюда уже перли в прошлом году когда ты ныл и врал что в Костанае нет книжных магазинов И в позопрошлом году тебя перли отсюда когда ты на редакцию наезжал В этом году наверно опять попрут Ведь НГ не нужны нудилы и вруны очерняющие свою бывшую родину, сидя при этом в России)) Цитата:
Серый волк: Если отойти от приезжих недобитков террористического отребья,
Поуеховший недобиток спит и видит Костанай 50тлет назад)) Когда тут города небыло а сплошная деревня состоящая из лагуч и пары домов в центре) Ну недобиткам видать нравится такой пасторальный пейзаж
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