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Ревакцинироваться препаратом Pfizer в Казахстане смогут люди старше 60 лет
Ревакцинироваться препаратом Pfizer в Казахстане смогут люди старше 60 лет
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