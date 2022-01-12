Re: Ревакцинироваться препаратом Pfizer в Казахстане смогут люди...

Отправлено: - 14:40

Как я говорил, постепенно Пфайзер будет доступен всем бесплатно, в виду его невостребованности за деньги. С увеличением продолжительности его хранения, снизится и его эффективность, так как хранение требует очень низких температур. А темпы вакцинации и ревакцинации снизились из-за того, что поликлиники предлагают только Казвак. Спутник Лайт пока недоступен или придерживается до полной реализации казахстанской вакцины.