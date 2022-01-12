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≡ Ревакцинироваться препаратом Pfizer в Казахстане смогут люди старше 60 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43269
Ревакцинироваться препаратом Pfizer в Казахстане смогут люди старше 60 лет
Отправлено: 12.01.22 - 14:40
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В январе 2022 года темпы вакцинации значительно снизились, заявила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она сообщила, что категории групп, допущенных к ревакцинации препаратом Pfizer, расширили в Казахстане.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
131
Re: Ревакцинироваться препаратом Pfizer в Казахстане смогут люди...
Отправлено: 12.01.22 - 14:40
#1
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Как я говорил, постепенно Пфайзер будет доступен всем бесплатно, в виду его невостребованности за деньги. С увеличением продолжительности его хранения, снизится и его эффективность, так как хранение требует очень низких температур. А темпы вакцинации и ревакцинации снизились из-за того, что поликлиники предлагают только Казвак. Спутник Лайт пока недоступен или придерживается до полной реализации казахстанской вакцины.
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