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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 439 из 439«1...437438439
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 13:37
#6571
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Вся эта "революция",была - затеяна,
Токаевым. Чтобы взять, власть, всю,
в свои руки. А не делить, на первого
и второго... 8-) :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 13:47
#6572
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Цитата:
drakon:
Вся эта "революция",была - затеяна, Токаевым. Чтобы взять, власть, всю, в свои руки. А не делить, на первого и второго...

А не проще было просто подождать немного?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
800
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 13:49
#6573
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Цитата:
maxsaf:
не проще было просто подождать

Да и всегда можно помочь :lol: И гораздо дешевле бы получилось :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 13:53
#6574
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Цитата:
Сабыр:
Да и всегда можно помочь И гораздо дешевле бы получилось

Судя по новостям в этом не было особой нужды
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:03
#6575
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Цитата:
maxsaf:
А не проще было просто подождать немного?

Кто знает, сколько он ещё - проживёт?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7834
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:05
#6576
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Цитата:
maxsaf:
А не проще было просто подождать немного?

Пока сыновьям незаконорожденным все отдадут?
Ну или дочке...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:06
#6577
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Цитата:
Сабыр:
И гораздо дешевле бы получилось :lol:

Выборы Президента - когда?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7834
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:06
#6578
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Скорее на трон семья кого то хотела назначить, старик болен, деменция и все такое, решили поторопиться..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:06
#6579
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Цитата:
111:
Пока сыновьям незаконорожденным все отдадут? Ну или дочке...

А еще есть что отдавать?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7834
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:08
#6580
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Цитата:
maxsaf:
еще есть что отдавать?)

Если в каждом бизнесе 30ти процентная доля, начиная от нашего комбината и заканчивая тенгизом, то очень много..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:09
#6581
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Цитата:
maxsaf:
А еще есть что отдавать?)

Республику Казахстан... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7834
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.01.22 - 14:09
#6582
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Баян Сулу, которую отобрал Рахат, не знаю, кому принадлежит, но это мелко..
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Страница 439 из 439«1...437438439
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