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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:41
#6616
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Цитата:
abaika95:
Их свозили также как и у нас Целенаправленно бусами

Хорошо, как скот..
Но как их научили кричать, аплодировать когда надо, обращаться скотников, которые никогда не служили, с оружием?
Что то моих родичей никто туда не отвез...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:42
#6617
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Как раз надо было деньги на похороны, копальщики и все такое, хоть бы одного увезли и дали денег!
Так ведь и предложений не было...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11836
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:44
#6618
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Просто никто не берёт в расчет что деревенское и аульное понимание митинга немного другое

У тех сразу бунт на уме бессмысленный и беспощадный
Ни одна партия даже двк не смогла спрогнозировать что глубинный народ забьет на все политические лозунги а просто будет,грабить,воровать,убивать без цели всех подряд потомучто СВОБОДА
Во всех странах при переходном политическом периоде Или кризисе происходит тоже самое
Че далеко ходить
Бунт в Лос Анджелесе 1992 года
Когда несколько суток точь точь как в Алматы,ЛС подвергался наплыву беспредельщиков из пригорода и бедных негритянских гетто
Грабили магазины,убивали,воевали с нац гвардией
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8362
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:45
#6619
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Цитата:
abaika95:
Я все видел лично а не по телику из Германии)

Так вы и в Алматы были? Ваши байки (верю причём), про организованность в Кустанае, читал. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11836
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:46
#6620
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Цитата:
111:
Хорошо, как скот.. Но как их научили кричать, аплодировать когда надо,

Об этом уже писал
Были в толпе кураторы или ядро протеста
Человек 70-80 ярых которые заводили толпу
Думаю это было Двкшники
Цитата:
111:
которые никогда не служили, с оружием?

Кто не служил оружие и не подбирал,явно же видно по кадрам
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:49
#6621
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Цитата:
abaika95:
Может солдат срочников?

Они, что? Мышей боятся?... 8-) 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:50
#6622
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Хм..
Это правда?

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:50
#6623
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Цитата:
abaika95:
Че далеко ходить Бунт в Лос Анджелесе 1992 года

Это как-бы далековато. Проще привести примеры бунтов БЛМ-щиков в тех же штатах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:50
#6624
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Две русских фамилии..
Или два русских..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:00
#6625
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Цитата:
Victor Yang:
е

У меня вчера сайт НГ не открывался, а тут смотрю - работал, оказывается. Странно.
---
Не у тебя одного. Я только сегодня смог зайти.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8362
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:07
#6626
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Да вроде каждый день, кроме двух или двух с половиной дней работало всё. Правда только с утра. Сначала, где то до 15-17-ти. вчера даже до 19-ти. Сегодня вон уже как будто ничего и не было. :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:24
#6627
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Цитата:
Victor Yang:

Кстати, когда Токаева только назначили, как-то в Кустанае у старьевщика видел книгу его отца Кемеля Токаева. Думал ещё купить, но не стал.
---
Верноподданически? А почему не стал?Что остановило от покупки?Может, подумал, что в России сия книга не понадобится?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:30
#6628
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Цитата:
Kairat stayer:
аш з

Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал
---
А где же "подробнее здесь"?! Непорядок! Откуда же мы можем знать, что и когда ты неоднократно отмечал?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:33
#6629
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Цитата:
abaika95:
Захватить технику большого ума не надо,если ее тупо оставили на улице Также и с оружием,многие с аулов проходят срочную службу и владеть АК вполне в состоянии

Так и есть. Все зверства учинили сами казахстанцы, и свалить просто так на третьи страны не получится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:40
#6630
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Американцы недовольны обращением в ОДКБ, поэтому будут требовать фотки каждого из 20 тыщ террористов и их лагерей в горах. А поскольку они сверху все сами прекрасно видели, засняли и приступили к анализу - могу только пожелать удачи.
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