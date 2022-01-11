Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:41
Цитата:
Хорошо, как скот..
Но как их научили кричать, аплодировать когда надо, обращаться скотников, которые никогда не служили, с оружием?
Что то моих родичей никто туда не отвез...
abaika95:
Их свозили также как и у нас Целенаправленно бусами
Их свозили также как и у нас Целенаправленно бусами
Хорошо, как скот..
Но как их научили кричать, аплодировать когда надо, обращаться скотников, которые никогда не служили, с оружием?
Что то моих родичей никто туда не отвез...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:42
Как раз надо было деньги на похороны, копальщики и все такое, хоть бы одного увезли и дали денег!
Так ведь и предложений не было...
Так ведь и предложений не было...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11836
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:44
Просто никто не берёт в расчет что деревенское и аульное понимание митинга немного другое
У тех сразу бунт на уме бессмысленный и беспощадный
Ни одна партия даже двк не смогла спрогнозировать что глубинный народ забьет на все политические лозунги а просто будет,грабить,воровать,убивать без цели всех подряд потомучто СВОБОДА
Во всех странах при переходном политическом периоде Или кризисе происходит тоже самое
Че далеко ходить
Бунт в Лос Анджелесе 1992 года
Когда несколько суток точь точь как в Алматы,ЛС подвергался наплыву беспредельщиков из пригорода и бедных негритянских гетто
Грабили магазины,убивали,воевали с нац гвардией
У тех сразу бунт на уме бессмысленный и беспощадный
Ни одна партия даже двк не смогла спрогнозировать что глубинный народ забьет на все политические лозунги а просто будет,грабить,воровать,убивать без цели всех подряд потомучто СВОБОДА
Во всех странах при переходном политическом периоде Или кризисе происходит тоже самое
Че далеко ходить
Бунт в Лос Анджелесе 1992 года
Когда несколько суток точь точь как в Алматы,ЛС подвергался наплыву беспредельщиков из пригорода и бедных негритянских гетто
Грабили магазины,убивали,воевали с нац гвардией
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8362
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:45
Цитата:
Так вы и в Алматы были? Ваши байки (верю причём), про организованность в Кустанае, читал.
abaika95:
Я все видел лично а не по телику из Германии)
Я все видел лично а не по телику из Германии)
Так вы и в Алматы были? Ваши байки (верю причём), про организованность в Кустанае, читал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11836
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:46
Цитата:
Об этом уже писал
Были в толпе кураторы или ядро протеста
Человек 70-80 ярых которые заводили толпу
Думаю это было Двкшники
Цитата:
Кто не служил оружие и не подбирал,явно же видно по кадрам
111:
Хорошо, как скот.. Но как их научили кричать, аплодировать когда надо,
Хорошо, как скот.. Но как их научили кричать, аплодировать когда надо,
Об этом уже писал
Были в толпе кураторы или ядро протеста
Человек 70-80 ярых которые заводили толпу
Думаю это было Двкшники
Цитата:
111:
которые никогда не служили, с оружием?
которые никогда не служили, с оружием?
Кто не служил оружие и не подбирал,явно же видно по кадрам
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23797
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:49
Цитата:
Они, что? Мышей боятся?...
abaika95:
Может солдат срочников?
Может солдат срочников?
Они, что? Мышей боятся?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:50
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:50
Цитата:
Это как-бы далековато. Проще привести примеры бунтов БЛМ-щиков в тех же штатах.
abaika95:
Че далеко ходить Бунт в Лос Анджелесе 1992 года
Че далеко ходить Бунт в Лос Анджелесе 1992 года
Это как-бы далековато. Проще привести примеры бунтов БЛМ-щиков в тех же штатах.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 23:50
Две русских фамилии..
Или два русских..
Или два русских..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:00
Цитата:
У меня вчера сайт НГ не открывался, а тут смотрю - работал, оказывается. Странно.
---
Не у тебя одного. Я только сегодня смог зайти.
Victor Yang:
е
е
У меня вчера сайт НГ не открывался, а тут смотрю - работал, оказывается. Странно.
---
Не у тебя одного. Я только сегодня смог зайти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8362
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:07
Да вроде каждый день, кроме двух или двух с половиной дней работало всё. Правда только с утра. Сначала, где то до 15-17-ти. вчера даже до 19-ти. Сегодня вон уже как будто ничего и не было.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:24
Цитата:
Кстати, когда Токаева только назначили, как-то в Кустанае у старьевщика видел книгу его отца Кемеля Токаева. Думал ещё купить, но не стал.
---
Верноподданически? А почему не стал?Что остановило от покупки?Может, подумал, что в России сия книга не понадобится?
Victor Yang:
Кстати, когда Токаева только назначили, как-то в Кустанае у старьевщика видел книгу его отца Кемеля Токаева. Думал ещё купить, но не стал.
---
Верноподданически? А почему не стал?Что остановило от покупки?Может, подумал, что в России сия книга не понадобится?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:30
Цитата:
Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал
---
А где же "подробнее здесь"?! Непорядок! Откуда же мы можем знать, что и когда ты неоднократно отмечал?!
Kairat stayer:
аш з
аш з
Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал
---
А где же "подробнее здесь"?! Непорядок! Откуда же мы можем знать, что и когда ты неоднократно отмечал?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:33
Цитата:
Так и есть. Все зверства учинили сами казахстанцы, и свалить просто так на третьи страны не получится.
abaika95:
Захватить технику большого ума не надо,если ее тупо оставили на улице Также и с оружием,многие с аулов проходят срочную службу и владеть АК вполне в состоянии
Захватить технику большого ума не надо,если ее тупо оставили на улице Также и с оружием,многие с аулов проходят срочную службу и владеть АК вполне в состоянии
Так и есть. Все зверства учинили сами казахстанцы, и свалить просто так на третьи страны не получится.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.01.22 - 00:40
Американцы недовольны обращением в ОДКБ, поэтому будут требовать фотки каждого из 20 тыщ террористов и их лагерей в горах. А поскольку они сверху все сами прекрасно видели, засняли и приступили к анализу - могу только пожелать удачи.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать