Отправлено: - 23:41

abaika95:

Их свозили также как и у нас Целенаправленно бусами

Цитата:Хорошо, как скот..Но как их научили кричать, аплодировать когда надо, обращаться скотников, которые никогда не служили, с оружием?Что то моих родичей никто туда не отвез...