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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:02
#6481
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Цитата:
serg kost:
Развернули БПЛА и

То то..
Турция скрипит зубами, что Токаев не нанял как Азербайджан ее с этими дронами..
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:04
#6482
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Цитата:
111:


Мереке экшен-боевиков насмотрелся что ли? Всё проанализировали и ситуацию под контроль взяли. Ряд мер по улучшению жизни казахстанцев озвучили, всё будет нормально.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:07
#6483
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Цитата:
Kairat stayer:
Мереке экшен-боевиков насмотрелся что ли?

Улучшения то особого не предвидится, а вот себя защитить сможет только при помощи русских, сидящих на крышах каждого дома в Ацтане..
Нашим то уже не доверяет, знает что скупить их пачками могут..
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:12
#6484
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Цитата:
111:
сидящих на крышах каждого дома в Ацтане..


В Астане всё стабильно жена на днях оттуда приехала, родственник в центральном аппарате КНБ работает, со слов все нормально.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23778
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:16
#6485
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Цитата:
111:
знает что скупить их пачками могут..

Продаться, пачками - смогут... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:17
#6486
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Цитата:
Kairat stayer:
Астане всё стабильно жена на днях оттуда приехала

А вот тишина для профессионала это прежде всего..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:18
#6487
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Цитата:
drakon:
Продаться, пачками - смогут

За 200 баксов..
Даже джазмен вон, за 200 баксов пошел воевать, прямо с концерта..
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
317
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:20
#6488
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Цитата:
111:
Нашим то уже не доверяет, знает что скупить их пачками могут..

Там глава КНБ бывший всё это затеял с подельниками. Лагеря боевиков оказывается КНБ знало что есть в горах. И аэропорт со зданием КНБ охрану отпустили чтобы радикалы захватили. Короче хотели госпереворот устроить.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23778
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:20
#6489
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Цитата:
Kairat stayer:
родственник в центральном аппарате КНБ работает, со слов все нормально.

У изменника Родины, не может быть, нормальных - подчинённых... 8-) :-o
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:21
#6490
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Цитата:
111:
Нашим то уже не доверяет, знает что скупить их пачками могут..


Отмечали, что недостаточно было спецназовцев, оборудования, экипировки и.т.д. также по центральным телеканалам говорили о необходимости усиления их подготовки. Значить нужно принять действенные меры по повышению боеготовности вооруженных сил, спецназовцев, кстати об этом тоже заявили.

В плане подготовки спецназовцев на мой взгляд Чеченская Республика РФ преуспела, они пригласили в своё время лучших спецназовцев страны и последние обучают до настоящего времени местных.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:22
#6491
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Цитата:
drakon:
У изменника Родины, не может быть, нормальных - подчинённых...


Разберутся, опять за нас из-за три девять земель переживаете.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:24
#6492
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Цитата:
Kairat stayer:
В плане подготовки спецназовцев на мой взгляд Чеченская Республика РФ преуспела, они пр

Они вынуждено стали такими профессионалами.
Там и один боевик, как тысяча наших террористов, наделает столько, что мало не покажется..
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