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≡ Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43261
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 12:44
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Глава государства поручил создать общественный социальный фонд "Казахстан Халкына". Он будет решаться заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования социальной поддержки.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4421
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 15:56
#15
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Цитата:
Vit:
он уже разведенец или импотент! Читайте текст по Корану внимательно господа или товарищи! Как вас теперь называть?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 11.01.2022 - 15:57]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4421
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 16:03
#16
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Цитата:
drakon:

Не волнуйся, старперов немецских это правило не касается! Ты же не мусульманин!))))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10805
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 16:04
#17
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Три дня подрят, ну не знаю. Может смогу или не смогу. . Так у меня ещё не было,
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4421
Re: Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых...
Отправлено: 11.01.22 - 16:12
#18
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Цитата:
Медный:
совершенно верно Медный, земельные олигархи любят корчить из себя меценатов! А по земельным паям, когда собираются платить сельчанам? Должны вроде платить!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4421
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 16:23
#19
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Цитата:
Vit:

Ты же вроде разведенец! На тебя правило не распространяется! Я говорил про женатиков! Если он не занимается сексом более 3 дней, жена может дать ему развод!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7783
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 16:48
#20
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Если он не занимается сексом более 3 дней, жена может дать

Не беспокойся, пока с этим делом боле менее..
Не так как раньше, но 3 дня она не ждет..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4421
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 17:05
#21
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Цитата:
111:

Пиво помогает заниматься сексом?)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7783
Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых
Отправлено: 11.01.22 - 17:10
#22
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пиво помогает заниматься сексом?)))

Когда как, немного когда выпьешь.
Если перепьешь, то на следующий день наверстываешь упущенное..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2657
Re: Пришло время регулярно помогать народу - Президент о богатых...
Отправлено: 11.01.22 - 17:23
#23
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