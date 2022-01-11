Отправлено: - 17:20

111:

Нашим то уже не доверяет, знает что скупить их пачками могут..

Цитата:Там глава КНБ бывший всё это затеял с подельниками. Лагеря боевиков оказывается КНБ знало что есть в горах. И аэропорт со зданием КНБ охрану отпустили чтобы радикалы захватили. Короче хотели госпереворот устроить.