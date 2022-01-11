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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 14:05
#6466
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Цитата:
drakon:
Ну и пусть - стоят...


мне они не мешают.
наоборот .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 14:14
#6467
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да, скоро Старый Новый год.
Старый Новый год плавно завершает новогодние каникулы,
прекрасный марафон застолий.
Угощения уже не так изысканны, как две недели назад,
подарки – если они есть – скромнее,
и до утра никто не гуляет – тем более,
что на следующий день многим на работу.
Старый Новый год – спокойный лиричный праздник,
который, как правило, отмечают с семьей.
А наутро можно со спокойной совестью
выбросить( разобрать) елку,
сложить в специальную коробку новогодние украшения,
сесть на диету и начать ждать лета.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
864
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 14:31
#6468
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Цитата:
abaika95: Митингующих людей или боевиков с автоматами?

Митингующих с автоматами. Стреляли мал- мал.
Цитата:
abaika95:
Вилли Токарев

Автозамена сработала. Не знает Гугл Токаева. А меня с мамой уже к врачу вызывали.
Кем ты будешь сегодня: Токаевым, или Токаревым?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11808
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 15:48
#6469
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Цитата:
serg kost:
Митингующих с автоматами. Стреляли мал- мал.

Ну тебя уже понесло
Путаешься в показаниях раз за разом
Цитата:
serg kost:
Автозамена сработала. Не знает Гугл Токаева. А меня с мамой уже к врачу вызывали.

И что врачи сказали вам с мамой?
Цитата:
serg kost:
Кем ты будешь сегодня: Токаевым, или Токаревым?

Я буду как всегда умным и весёлым
А ты следи)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11808
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 15:51
#6470
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Цитата:
Victor Yang:
видел книгу его отца Кемеля Токаева. Думал ещё купить, но не стал.

Зря
Сейчас был бы актуальный раритет
Цитата:
lavprof:
а что, они выходными стали?

А что старый новый год у нас выходной день?
Цитата:
maxsaf:
Что будет с памятниками, кто как думает?

На Кавказе при каждом бунте валили памятник Ермолову
Власть лет 5-6 выжидала и мгова ставила памятник Ермолову просто ради вредности

Так и тут будет
Назарбаев и его родня никуда не ушли
Просто мы смотрим спектакль с пропажей пальца
Цитата:
drakon:
Ну и пусть - стоят

Их уже послали.... послали домой
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
212
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:03
#6471
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Цитата:
abaika95:
А что старый новый год у нас выходной день?

с Ваших слов о праздниках логически следовало, что "старый Новый год" это не праздник в РК, рабочий день у всех) вот я и спросил про упомянутые любимые молодежью "Хэллоуин" и "День Святого Валентина".
Кстати, у Вас еврейских корней нет случаем?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:20
#6472
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Россияне что то опять откопали про Масимова, двух Байденов..



Оказывается дружба идет давно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:28
#6473
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Цитата:
abaika95:
Не отмечают в РК старый новый год

Теперь, после введения российских войск наверно будем?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
864
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:35
#6474
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Цитата:
abaika95:
Путаешься в показаниях раз за разом

Куда уж мне до тебя с твоим сочинительством! Я же врать не умею.Цитата:
abaika95:
И что врачи сказали вам с мамой?

А тебе это зачем?Цитата:
abaika95:Я буду как всегда умным и весёлым

Ну работа у тебя такая, клоунская. Только вот получается у тебя грустно и скучно. Как в дешёвом шапито.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:53
#6475
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Цитата:
111:
Теперь, после введения российских войск наверно будем?


Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал, что в стабильной ситуации в Казахстане заинтересованы США, Запад, РФ и Китай.

Вчера Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с главами МИД России и Казахстана.

В ряде зарубежных иностранных СМИ отмечают, что в беседе Ван И с С.Лавровым отметил, что обе страны должны путем углубления координации действий и сотрудничества противостоять вмешательству извне во внутренние дела стран региона "предотвращать "цветные революции" и провокации со стороны "трех сил зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм - ИФ)", в полной мере использовать свои преимущества, чтобы "эффективно реагировать на различные вызовы, стоящие перед региональной безопасностью".

Ван И сказал С.Лаврову, что "Китай согласен с оценками президента Токаева о том, что события в Казахстане носили насильственный и террористический характер". Он поддерживает действия ОДКБ в деле оказания помощи Казахстану в борьбе с насильственными террористическими силами и играет активную роль в восстановлении стабильности в Казахстане при условии уважения его суверенитета", отметил китайский МИД.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:54
#6476
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цитата
//основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена.
Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев,
выступая перед депутатами парламента.
По словам главы государства,
через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев,
этот процесс займёт не более 10 дней. //

за неделю решили проблему , спасли Казахстан от террористов,
внутренних и внешних,антигосударственного заговора,террора.
вряд ли теперь кому то в голову еще придет рыпаться
с такими проектами по уничтожению страны.
спасибо России и союзникам.
все теперь понимают ,что вы всегда рядом.
а недобитых , в том числе и в соцсетях,уничтожат уже
в рабочем порядке.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:57
#6477
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Цитата:
Kairat stayer:
Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал, что в стабильной ситуации

Главное Кемаля, ой, ну второго, спасли от захвата власти детьми первого..
Ну я думаю все равно, хотя бы с месяц должны охранять Токаева.
Могут же и киллеров нанять, профессионалов..
А еще хуже, если ООН войдет, голубые или розовые каски..
Саддам Хусейн номер два..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
864
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:00
#6478
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С мест сообщали, что российские десантники помогали бандюков в горах ловить.
Развернули БПЛА и станции радиотехнической разведки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:01
#6479
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В Рудном зарплату дают, все по кафешкам бежать как зайцы начали и пиво везде скупают..
Блин, на завтра на Старый год мне останется или нет..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:01
#6480
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Цитата:
111:
Ну я думаю все равно, хотя бы с месяц должны охранять Токаева.


я думаю они еще долго останутся.
однозначно.
ну не все , но определенная часть.
а сказал он это чтобы нациков успокоить,типа,
чтобы не пыхтели про независимость, оккупацию и подобное.
вонь не разводили.
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