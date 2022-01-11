Отправлено: - 15:48

serg kost:

Митингующих с автоматами. Стреляли мал- мал.

serg kost:

Автозамена сработала. Не знает Гугл Токаева. А меня с мамой уже к врачу вызывали.

serg kost:

Кем ты будешь сегодня: Токаевым, или Токаревым?

Цитата:Ну тебя уже понеслоПутаешься в показаниях раз за разомЦитата:И что врачи сказали вам с мамой?Цитата:Я буду как всегда умным и весёлымА ты следи)