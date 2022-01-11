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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 14:05
Цитата:
мне они не мешают.
наоборот .
drakon:
Ну и пусть - стоят...
Ну и пусть - стоят...
мне они не мешают.
наоборот .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 14:14
да, скоро Старый Новый год.
Старый Новый год плавно завершает новогодние каникулы,
прекрасный марафон застолий.
Угощения уже не так изысканны, как две недели назад,
подарки – если они есть – скромнее,
и до утра никто не гуляет – тем более,
что на следующий день многим на работу.
Старый Новый год – спокойный лиричный праздник,
который, как правило, отмечают с семьей.
А наутро можно со спокойной совестью
выбросить( разобрать) елку,
сложить в специальную коробку новогодние украшения,
сесть на диету и начать ждать лета.
Старый Новый год плавно завершает новогодние каникулы,
прекрасный марафон застолий.
Угощения уже не так изысканны, как две недели назад,
подарки – если они есть – скромнее,
и до утра никто не гуляет – тем более,
что на следующий день многим на работу.
Старый Новый год – спокойный лиричный праздник,
который, как правило, отмечают с семьей.
А наутро можно со спокойной совестью
выбросить( разобрать) елку,
сложить в специальную коробку новогодние украшения,
сесть на диету и начать ждать лета.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 14:31
Цитата:
Митингующих с автоматами. Стреляли мал- мал.
Цитата:
Автозамена сработала. Не знает Гугл Токаева. А меня с мамой уже к врачу вызывали.
Кем ты будешь сегодня: Токаевым, или Токаревым?
abaika95: Митингующих людей или боевиков с автоматами?
Митингующих с автоматами. Стреляли мал- мал.
Цитата:
abaika95:
Вилли Токарев
Вилли Токарев
Автозамена сработала. Не знает Гугл Токаева. А меня с мамой уже к врачу вызывали.
Кем ты будешь сегодня: Токаевым, или Токаревым?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11808
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 15:48
Цитата:
Ну тебя уже понесло
Путаешься в показаниях раз за разом
Цитата:
И что врачи сказали вам с мамой?
Цитата:
Я буду как всегда умным и весёлым
А ты следи)
serg kost:
Митингующих с автоматами. Стреляли мал- мал.
Митингующих с автоматами. Стреляли мал- мал.
Ну тебя уже понесло
Путаешься в показаниях раз за разом
Цитата:
serg kost:
Автозамена сработала. Не знает Гугл Токаева. А меня с мамой уже к врачу вызывали.
Автозамена сработала. Не знает Гугл Токаева. А меня с мамой уже к врачу вызывали.
И что врачи сказали вам с мамой?
Цитата:
serg kost:
Кем ты будешь сегодня: Токаевым, или Токаревым?
Кем ты будешь сегодня: Токаевым, или Токаревым?
Я буду как всегда умным и весёлым
А ты следи)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11808
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 15:51
Цитата:
Зря
Сейчас был бы актуальный раритет
Цитата:
А что старый новый год у нас выходной день?
Цитата:
На Кавказе при каждом бунте валили памятник Ермолову
Власть лет 5-6 выжидала и мгова ставила памятник Ермолову просто ради вредности
Так и тут будет
Назарбаев и его родня никуда не ушли
Просто мы смотрим спектакль с пропажей пальца
Цитата:
Их уже послали.... послали домой
Victor Yang:
видел книгу его отца Кемеля Токаева. Думал ещё купить, но не стал.
видел книгу его отца Кемеля Токаева. Думал ещё купить, но не стал.
Зря
Сейчас был бы актуальный раритет
Цитата:
lavprof:
а что, они выходными стали?
а что, они выходными стали?
А что старый новый год у нас выходной день?
Цитата:
maxsaf:
Что будет с памятниками, кто как думает?
Что будет с памятниками, кто как думает?
На Кавказе при каждом бунте валили памятник Ермолову
Власть лет 5-6 выжидала и мгова ставила памятник Ермолову просто ради вредности
Так и тут будет
Назарбаев и его родня никуда не ушли
Просто мы смотрим спектакль с пропажей пальца
Цитата:
drakon:
Ну и пусть - стоят
Ну и пусть - стоят
Их уже послали.... послали домой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 212
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:03
Цитата:
с Ваших слов о праздниках логически следовало, что "старый Новый год" это не праздник в РК, рабочий день у всех) вот я и спросил про упомянутые любимые молодежью "Хэллоуин" и "День Святого Валентина".
Кстати, у Вас еврейских корней нет случаем?)
abaika95:
А что старый новый год у нас выходной день?
А что старый новый год у нас выходной день?
с Ваших слов о праздниках логически следовало, что "старый Новый год" это не праздник в РК, рабочий день у всех) вот я и спросил про упомянутые любимые молодежью "Хэллоуин" и "День Святого Валентина".
Кстати, у Вас еврейских корней нет случаем?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:20
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:28
Цитата:
Теперь, после введения российских войск наверно будем?
abaika95:
Не отмечают в РК старый новый год
Не отмечают в РК старый новый год
Теперь, после введения российских войск наверно будем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:35
Цитата:
Куда уж мне до тебя с твоим сочинительством! Я же врать не умею.Цитата:
А тебе это зачем?Цитата:
Ну работа у тебя такая, клоунская. Только вот получается у тебя грустно и скучно. Как в дешёвом шапито.
abaika95:
Путаешься в показаниях раз за разом
Путаешься в показаниях раз за разом
Куда уж мне до тебя с твоим сочинительством! Я же врать не умею.Цитата:
abaika95:
И что врачи сказали вам с мамой?
И что врачи сказали вам с мамой?
А тебе это зачем?Цитата:
abaika95:Я буду как всегда умным и весёлым
Ну работа у тебя такая, клоунская. Только вот получается у тебя грустно и скучно. Как в дешёвом шапито.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:53
Цитата:
Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал, что в стабильной ситуации в Казахстане заинтересованы США, Запад, РФ и Китай.
Вчера Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с главами МИД России и Казахстана.
В ряде зарубежных иностранных СМИ отмечают, что в беседе Ван И с С.Лавровым отметил, что обе страны должны путем углубления координации действий и сотрудничества противостоять вмешательству извне во внутренние дела стран региона "предотвращать "цветные революции" и провокации со стороны "трех сил зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм - ИФ)", в полной мере использовать свои преимущества, чтобы "эффективно реагировать на различные вызовы, стоящие перед региональной безопасностью".
Ван И сказал С.Лаврову, что "Китай согласен с оценками президента Токаева о том, что события в Казахстане носили насильственный и террористический характер". Он поддерживает действия ОДКБ в деле оказания помощи Казахстану в борьбе с насильственными террористическими силами и играет активную роль в восстановлении стабильности в Казахстане при условии уважения его суверенитета", отметил китайский МИД.
111:
Теперь, после введения российских войск наверно будем?
Теперь, после введения российских войск наверно будем?
Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал, что в стабильной ситуации в Казахстане заинтересованы США, Запад, РФ и Китай.
Вчера Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с главами МИД России и Казахстана.
В ряде зарубежных иностранных СМИ отмечают, что в беседе Ван И с С.Лавровым отметил, что обе страны должны путем углубления координации действий и сотрудничества противостоять вмешательству извне во внутренние дела стран региона "предотвращать "цветные революции" и провокации со стороны "трех сил зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм - ИФ)", в полной мере использовать свои преимущества, чтобы "эффективно реагировать на различные вызовы, стоящие перед региональной безопасностью".
Ван И сказал С.Лаврову, что "Китай согласен с оценками президента Токаева о том, что события в Казахстане носили насильственный и террористический характер". Он поддерживает действия ОДКБ в деле оказания помощи Казахстану в борьбе с насильственными террористическими силами и играет активную роль в восстановлении стабильности в Казахстане при условии уважения его суверенитета", отметил китайский МИД.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:54
цитата
//основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена.
Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев,
выступая перед депутатами парламента.
По словам главы государства,
через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев,
этот процесс займёт не более 10 дней. //
за неделю решили проблему , спасли Казахстан от террористов,
внутренних и внешних,антигосударственного заговора,террора.
вряд ли теперь кому то в голову еще придет рыпаться
с такими проектами по уничтожению страны.
спасибо России и союзникам.
все теперь понимают ,что вы всегда рядом.
а недобитых , в том числе и в соцсетях,уничтожат уже
в рабочем порядке.
//основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена.
Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев,
выступая перед депутатами парламента.
По словам главы государства,
через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев,
этот процесс займёт не более 10 дней. //
за неделю решили проблему , спасли Казахстан от террористов,
внутренних и внешних,антигосударственного заговора,террора.
вряд ли теперь кому то в голову еще придет рыпаться
с такими проектами по уничтожению страны.
спасибо России и союзникам.
все теперь понимают ,что вы всегда рядом.
а недобитых , в том числе и в соцсетях,уничтожат уже
в рабочем порядке.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 16:57
Цитата:
Главное Кемаля, ой, ну второго, спасли от захвата власти детьми первого..
Ну я думаю все равно, хотя бы с месяц должны охранять Токаева.
Могут же и киллеров нанять, профессионалов..
А еще хуже, если ООН войдет, голубые или розовые каски..
Саддам Хусейн номер два..
Kairat stayer:
Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал, что в стабильной ситуации
Выведут, ранее несколько лет тому назад неоднократно отмечал, что в стабильной ситуации
Главное Кемаля, ой, ну второго, спасли от захвата власти детьми первого..
Ну я думаю все равно, хотя бы с месяц должны охранять Токаева.
Могут же и киллеров нанять, профессионалов..
А еще хуже, если ООН войдет, голубые или розовые каски..
Саддам Хусейн номер два..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:00
С мест сообщали, что российские десантники помогали бандюков в горах ловить.
Развернули БПЛА и станции радиотехнической разведки.
Развернули БПЛА и станции радиотехнической разведки.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:01
В Рудном зарплату дают, все по кафешкам бежать как зайцы начали и пиво везде скупают..
Блин, на завтра на Старый год мне останется или нет..
Блин, на завтра на Старый год мне останется или нет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.01.22 - 17:01
Цитата:
я думаю они еще долго останутся.
однозначно.
ну не все , но определенная часть.
а сказал он это чтобы нациков успокоить,типа,
чтобы не пыхтели про независимость, оккупацию и подобное.
вонь не разводили.
111:
Ну я думаю все равно, хотя бы с месяц должны охранять Токаева.
Ну я думаю все равно, хотя бы с месяц должны охранять Токаева.
я думаю они еще долго останутся.
однозначно.
ну не все , но определенная часть.
а сказал он это чтобы нациков успокоить,типа,
чтобы не пыхтели про независимость, оккупацию и подобное.
вонь не разводили.
-
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