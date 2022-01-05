Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане

Отправлено: - 14:58

так понял требований то уже конкретных нет.

ломай,круши,захватывай и подобное.

а где вся эта огромная "армия" защитников порядка и закона?

зачем их содержали и для чего?