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«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
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