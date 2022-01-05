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≡ «Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43214
«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
Отправлено: 05.01.22 - 10:34
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В Казахстане на фоне массовых социальных протестов перестали открываться сайты Orda.kz и агентства КазТАГ. Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова в своем telegram-канале сначала писала, что сайт не открывается на территории Казахстана, потом заявила о блокировке.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11711
Re: «Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В...
Отправлено: 05.01.22 - 10:34
#1
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Орда КЗ понятно,казтаг то тут причем?
Или главное казахстанское телеграфное агенство иностранный агент?))
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14729
«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
Отправлено: 05.01.22 - 10:43
#2
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КазТАГ и в России не открывается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11711
«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
Отправлено: 05.01.22 - 10:46
#3
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Цитата:
Victor Yang:
КазТАГ и в России не открывается.

Дотянулись проклятые цензоры из Казахстана))
Кстати странно НГ никто не блочит
И редакция подозрительно осторожно подбирает новости,сами на себя не похожи
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
795
Re: «Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В...
Отправлено: 05.01.22 - 10:53
#4
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С утра Ватсап не работает, тоже заблокировали что ли?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
193
Re: «Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В...
Отправлено: 05.01.22 - 11:37
#5
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Цитата:
Дантист:
С утра Ватсап не работает, тоже заблокировали что ли?

ватсап, инстаграм - через vpn, телеграм через раз работает.

А что у нас ночью было у акимата (около 2х ночи - начало 3-го примерно)? Кто в курсе? В парк не пускали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11711
«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
Отправлено: 05.01.22 - 11:45
#6
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Цитата:
lavprof:
А что у нас ночью было у акимата (около 2х ночи - начало 3-го примерно)? Кто в курсе? В парк не пускали

А что вы делали в 3 ночи возле парка?))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7588
«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
Отправлено: 05.01.22 - 11:58
#7
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Цитата:
lavprof:
что у нас ночью было у акимата (около

Они же там пол первого ночи по Аль Фараби шли, их полиция окружила, у нас вай фай и мобильные вырубило не надолго..
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
18
Re: «Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В...
Отправлено: 05.01.22 - 13:29
#8
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Мордокнигу тоже заблокировали.
Боится власть народа.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1157
Re: «Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В...
Отправлено: 05.01.22 - 13:35
#9
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Сейчас звонил по Ватсаппу в Кустанай, только до брата дозвонился. У остальных только вызов идёт.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4403
Re: «Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В...
Отправлено: 05.01.22 - 13:46
#10
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Цитата:
abaika95:

У нас в Костанае ходят в 3 часа ночи на бешбармак к Закановичу,вся полиция знает об этом)))).
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
193
«Не надо убивать метеорологов, если вам не нравится снег». В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ
Отправлено: 05.01.22 - 15:09
#11
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Цитата:
abaika95:
А что вы делали в 3 ночи возле парка?))

сестра гуляла с парнем и сообщила) я в 3м часу ночи попивал чаек за просмотром мультфильма) "Зверопой", советую)
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