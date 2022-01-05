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≡ Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43214
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:44
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95 сотрудников полиции пострадали во время протестов. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15035
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:58
#45
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так понял требований то уже конкретных нет.
ломай,круши,захватывай и подобное.
а где вся эта огромная "армия" защитников порядка и закона?
зачем их содержали и для чего?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23760
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:59
#46
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Цитата:
maxsaf:
И коронавирус куда-то пропал))

Вирус - испужался, убежал... :lol: :-o
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11858
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:59
#47
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Хроника. Обновляемая.

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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
931
Re: Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 15:03
#48
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Цитата:
Серый волк:
Хроника. Обновляемая.



им эхом доходят события , поэтому...поэтому... не факт... не факт... что... что... там... там... тру... тру... хроника.. хроника...
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11858
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 15:07
#49
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Цитата:
antonK:
там...что... там... там...о... что... там... там... тру... тру.

Элементарно сравнивая там почему-то лучше доходит. Без заиканий. :lol:
В отличии от тех, до кого рядом вообще не доходит. :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8334
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 15:09
#50
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Да не хило кашу заварили. Даже до наших новостей докатилось.
Главное не совсем понятно ради чего? Снижение цены на газ анонсировали.
И кем управляется вся эта толпа дебилоидов? :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7588
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 15:13
#51
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А сейчас убирают снег..

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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15035
Re: Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 15:14
#52
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Цитата:
elektron:
Главное не совсем понятно ради чего


//в протестах в Казахстане замешаны «лондонский и вашингтонский обкомы»//

так пишут.
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