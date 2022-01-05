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≡ Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43214
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:44
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95 сотрудников полиции пострадали во время протестов. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15035
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:13
#30
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может когда нибудь 16.12 перенесут на 5.01
тогда точно Новый год отменят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7588
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:19
#31
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Ну вот и все почти..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7588
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:20
#32
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Площадь свободна, можно идти играть с детьми ..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7588
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:23
#33
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Протестующие перекресток перекрыли
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14670
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:24
#34
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И коронавирус куда-то пропал))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14670
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:25
#35
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Цитата:
111:
Протестующие перекресток перекрыли

Узнай, че хотят)) мож айфоны по 12 000?)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4718
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:26
#36
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Стоило России показать зубы и постучать воображаемой туфлей по столу, потребовав юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток, как заполыхало с другого фланга. В Казахстане, похоже, кто-то пытается реализовать не раз испробованный сценарий цветной революции. Из локального протеста по поводу цен на сжиженный газ в Мангистауской области прямо сейчас разгорается пламя государственного переворота. Вернее, его раздувают.В происходящее у соседей, честно говоря, верится с трудом. Ведь буквально несколько дней назад Казахстан казался чуть ли не идеальным вариантом развития постсоветской республики. Нурсултан Назарбаев, руководивший еще Казахской ССР, в 2019 году без шума ушел с поста президента, передав дела Касым-Жомарту Токаеву. Тот, опытный дипломат, не стал резко менять курс, тем более, что и Назарбаев не до конца отошел от дел, сохраняя за собой не только официальный титул Елбасы, но и пост председателя Совета безопасности страны. И вот уже тот самый Токаев, в обращении к народу говорит вовсе не о ценах на сжиженный газ. - Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог, - заявил президент Казахстана. - Сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире. То есть фактически первое (ну ладно, по поводу порядкового номера есть варианты) лицо государства говорит, что страна стоит на пороге большой смуты. Есть ли объективные причины выходить на улицы или пытаться захватить полицейские участки и акиматы? По уровню ВВП на душу населения, уровню жизни и доходов народа страна оставила соседей по Центральной Азии далеко позади, а в последние годы так близко подобралась к России, что все уже зависит от методик подсчета. Но все это оказалось неважно, ведь протест охватил почти все крупные города страны с подозрительной быстротой — и это при том, что Казахстан 9 в мире страна по занимаемой территорией, и проблемы прикаспийского Актау не особо волнуют север или юг страны. Но столкновения с силовиками фиксируют по всей стране. И от социально-экономических требований протестующие довольно быстро перешли к политическим: им нужна отставка правительства и уход из власти Нурсултана Назарбаева. И все это под боком у России — как раз в считанные дни до важнейших переговоров Москвы с НАТО и США. Нестабильность одного из ключевых партнеров явно не добавит козырей в колоду наших переговорщиков. Не говоря уже о том, что если события в Казахстане примут по-настоящему серьезный оборот, Москва должна будет задуматься о спасении русского населения. Россия обязана будет вмешаться, ведь и она, и Казахстан — участники Организации договора коллективной безопасности. В этой ситуации любое неосторожное действие приедет к возникновению еще одной если не горячей, то уж точно кризисной точки в зоне интересов нашей страны. Если тому, кто стоит за протестами в Казахстане, удастся раскачать ситуацию хотя бы вполовину того, что получилось на Украине, это грозит огромными проблемами не только самому Казахстану, но и России.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7588
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:28
#37
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Хм..
Опять пришли, короче туда сюда ходят...


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7588
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:29
#38
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Цитата:
maxsaf:
мож айфоны по 12 000

Хотят элементарного, как всегда..
Чтобы воры воровали меньше, а продукты, цены на все, соответствовали их зарплате..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2327
Re: Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:31
#39
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Цитата:
Алиса:
Стоило

Кто нибудь читает такие комменты??
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15035
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:32
#40
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//также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ,
бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.//

ну все,заживем как в раю.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15035
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:33
#41
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Цитата:
111:
можно идти играть с детьми ..


да, там машинки видно , наверное детей катают.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4718
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:38
#42
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Цитата:
ACROS:

ну вы же и прочитали. Пробежали явно)) Иное видение ситуации со стороны) По ссылке сегодня возможно будет сложно идти - потому так решила сегодня сделать. А кому лень - он и два слова посчитает за многотомник Ленина ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15035
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:40
#43
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почему то аким области не выходит
поговорить с народом.
наверное у тех кто пришел есть какие то вопросы.
сказали же что нужен диалог, и только через диалог.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14729
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 14:56
#44
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Цитата:
alex_60:
почему то аким области не выходит поговорить с народом.

Выходил, приглашал в акимат поговорить. Но протестующие отказались, но потом прорвали оцепление и побежали к акимату... Л-логика.
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