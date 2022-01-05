Отправлено: - 10:39

Уже не ваш земляк:

Пригоранием пукана животного удовлетворён.

maxsaf:

Так выгоден, или все таки теряет

maxsaf:

А шо есть и такие? Никогда бы не подумал)

maxsaf:

А вы русских ожидали на митингах увидеть? Так это, их же Куат разогнал, уехали они))

Цитата:Лепешка смотрю не понимает что любой кризис тутУвеличит колличество мигрантов и русских оралманов у него по соседствуСаавсем без работы останется))Вот тогда точно будет удовлетворен)Цитата:Теряет поэтому и выгоденУ вас там в Канаде причинно следстсвенные не работают?)Цитата:Да и адреса известны и папочки на всех заведены))Цитата:ДействительноНи одного русского не осталось