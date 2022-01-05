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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 07:51
Цитата:
Чем выгоден?
Цитата:
Подождем 9 утра, когда биржи откроются...
Хотя первое время могут интервенции делать, а потом если долго не будет заканчиваться - там газ не только по 120 тенге - он и за 250 может стать. И не только газ, но и всё остальное.
abaika95:
Пока политический кризис в РК выгоден только России
Пока политический кризис в РК выгоден только России
Чем выгоден?
Цитата:
maxsaf:
Существенно ниче не поменялось ))
Существенно ниче не поменялось ))
Подождем 9 утра, когда биржи откроются...
Хотя первое время могут интервенции делать, а потом если долго не будет заканчиваться - там газ не только по 120 тенге - он и за 250 может стать. И не только газ, но и всё остальное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:39
Цитата:
Лепешка смотрю не понимает что любой кризис тут
Увеличит колличество мигрантов и русских оралманов у него по соседству
Саавсем без работы останется))
Вот тогда точно будет удовлетворен)
Цитата:
Теряет поэтому и выгоден
У вас там в Канаде причинно следстсвенные не работают?)
Цитата:
Да и адреса известны и папочки на всех заведены))Цитата:
Действительно
Ни одного русского не осталось
Уже не ваш земляк:
Пригоранием пукана животного удовлетворён.
Пригоранием пукана животного удовлетворён.
Лепешка смотрю не понимает что любой кризис тут
Увеличит колличество мигрантов и русских оралманов у него по соседству
Саавсем без работы останется))
Вот тогда точно будет удовлетворен)
Цитата:
maxsaf:
Так выгоден, или все таки теряет
Так выгоден, или все таки теряет
Теряет поэтому и выгоден
У вас там в Канаде причинно следстсвенные не работают?)
Цитата:
maxsaf:
А шо есть и такие? Никогда бы не подумал)
А шо есть и такие? Никогда бы не подумал)
Да и адреса известны и папочки на всех заведены))Цитата:
maxsaf:
А вы русских ожидали на митингах увидеть? Так это, их же Куат разогнал, уехали они))
А вы русских ожидали на митингах увидеть? Так это, их же Куат разогнал, уехали они))
Действительно
Ни одного русского не осталось
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:43
Цитата:
Любой кипиш под боком у России позволяет России вести свою игру и давить на правительство стран где проходит кризис
Все к одному
Весь прошлый год Россия истерила насчёт куата и русского языка в РК
Потом орала насчёт северного Казахстана
Потом срочно обиделась когда строительство АЭС в РК поставили на рассмотрение,мол ещё посмотрим кого выберем
И последнее
Российские погремушки и провластные телеграм каналы уже начали веселится насчёт того что в РК кризис и модно по тихой оттяпать север
Один погремушка прямо пишет,эх вот был бы жив Лимонов (друг негров) он бы поехал сейчас в Казахстан))
Только вот Россия пока не понимает что все что она делает последние 20 лет идёт только во вред российскому народу
Victor Yang:
Чем выгоден?
Чем выгоден?
Любой кипиш под боком у России позволяет России вести свою игру и давить на правительство стран где проходит кризис
Все к одному
Весь прошлый год Россия истерила насчёт куата и русского языка в РК
Потом орала насчёт северного Казахстана
Потом срочно обиделась когда строительство АЭС в РК поставили на рассмотрение,мол ещё посмотрим кого выберем
И последнее
Российские погремушки и провластные телеграм каналы уже начали веселится насчёт того что в РК кризис и модно по тихой оттяпать север
Один погремушка прямо пишет,эх вот был бы жив Лимонов (друг негров) он бы поехал сейчас в Казахстан))
Только вот Россия пока не понимает что все что она делает последние 20 лет идёт только во вред российскому народу
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:50
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
это из одного поста.
у тебя комплекс.
ты сам себе не смешон?
член группы отражения или сопротивления или как там...
из 144 человек.
вам бы в цирк,как уже советовали.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:51]
abaika95:
Ни одного русского не осталось
Ни одного русского не осталось
Цитата:
abaika95:
под боком у России
под боком у России
Цитата:
abaika95:
позволяет России
позволяет России
Цитата:
abaika95:
Весь прошлый год Россия
Весь прошлый год Россия
Цитата:
abaika95:
русского языка в РК
русского языка в РК
Цитата:
abaika95:
Российские погремушки
Российские погремушки
Цитата:
abaika95:
Только вот Россия
Только вот Россия
Цитата:
abaika95:
во вред российскому народу
во вред российскому народу
это из одного поста.
у тебя комплекс.
ты сам себе не смешон?
член группы отражения или сопротивления или как там...
из 144 человек.
вам бы в цирк,как уже советовали.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:51]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:54
Цитата:
Цитата:
Не нужно политикам приписывать эмоции.
Цитата:
Да кому он сдался и зачем? Такой земли в самой России хватает. Это не Крым с выходом к морю.
abaika95:
Россия истерила
Россия истерила
Цитата:
abaika95:
срочно обиделась
срочно обиделась
Не нужно политикам приписывать эмоции.
Цитата:
abaika95:
и модно по тихой оттяпать север
и модно по тихой оттяпать север
Да кому он сдался и зачем? Такой земли в самой России хватает. Это не Крым с выходом к морю.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7575
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 11:03
О, у нас Собр во дворе дежурит, жаль нет меня, сфотать не могу..
Говорят два штуки...
Говорят два штуки...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 12:57
Вот вам сейчас отключат интернет, одному животному оставят выход. Дабы прославлял мудрое правительство и ругал северного соседа. Разоблачал заговоры. Несуществующие. И для животного отвечу во второй раз - я не боюсь конкуренции. Тем более что конкурировать не с кем. Ибо приезжают те, кому только улицы мести. Или раствор месить. На бОльшее не способны.Типа животного...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 13:04
Пацаны прислали фото и видео с улиц Кустаная. Там у вас вовсю в центре полицаи толпами ходят. Как пел "Союз" на День Города в Рудном про акима:"Колечко, сжималось колечко!"
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