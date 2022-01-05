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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14728
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 07:51
#6091
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Цитата:
abaika95:
Пока политический кризис в РК выгоден только России

Чем выгоден?
Цитата:
maxsaf:
Существенно ниче не поменялось ))

Подождем 9 утра, когда биржи откроются...
Хотя первое время могут интервенции делать, а потом если долго не будет заканчиваться - там газ не только по 120 тенге - он и за 250 может стать. И не только газ, но и всё остальное.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:39
#6092
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Пригоранием пукана животного удовлетворён.

Лепешка смотрю не понимает что любой кризис тут
Увеличит колличество мигрантов и русских оралманов у него по соседству
Саавсем без работы останется))
Вот тогда точно будет удовлетворен)
Цитата:
maxsaf:
Так выгоден, или все таки теряет

Теряет поэтому и выгоден
У вас там в Канаде причинно следстсвенные не работают?)
Цитата:
maxsaf:
А шо есть и такие? Никогда бы не подумал)

Да и адреса известны и папочки на всех заведены))Цитата:
maxsaf:
А вы русских ожидали на митингах увидеть? Так это, их же Куат разогнал, уехали они))

Действительно
Ни одного русского не осталось
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11708
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:43
#6093
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Цитата:
Victor Yang:
Чем выгоден?

Любой кипиш под боком у России позволяет России вести свою игру и давить на правительство стран где проходит кризис

Все к одному
Весь прошлый год Россия истерила насчёт куата и русского языка в РК
Потом орала насчёт северного Казахстана
Потом срочно обиделась когда строительство АЭС в РК поставили на рассмотрение,мол ещё посмотрим кого выберем
И последнее

Российские погремушки и провластные телеграм каналы уже начали веселится насчёт того что в РК кризис и модно по тихой оттяпать север

Один погремушка прямо пишет,эх вот был бы жив Лимонов (друг негров) он бы поехал сейчас в Казахстан))
Только вот Россия пока не понимает что все что она делает последние 20 лет идёт только во вред российскому народу
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:50
#6094
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Цитата:
abaika95:
Ни одного русского не осталось

Цитата:
abaika95:
под боком у России

Цитата:
abaika95:
позволяет России

Цитата:
abaika95:
Весь прошлый год Россия

Цитата:
abaika95:
русского языка в РК

Цитата:
abaika95:
Российские погремушки

Цитата:
abaika95:
Только вот Россия

Цитата:
abaika95:
во вред российскому народу


это из одного поста.
у тебя комплекс.
ты сам себе не смешон?
член группы отражения или сопротивления или как там...
из 144 человек.
вам бы в цирк,как уже советовали.

[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:51]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14728
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 10:54
#6095
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Цитата:
abaika95:
Россия истерила

Цитата:
abaika95:
срочно обиделась

Не нужно политикам приписывать эмоции.
Цитата:
abaika95:
и модно по тихой оттяпать север

Да кому он сдался и зачем? Такой земли в самой России хватает. Это не Крым с выходом к морю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7575
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 11:03
#6096
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О, у нас Собр во дворе дежурит, жаль нет меня, сфотать не могу..
Говорят два штуки...
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1151
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 12:57
#6097
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Вот вам сейчас отключат интернет, одному животному оставят выход. Дабы прославлял мудрое правительство и ругал северного соседа. Разоблачал заговоры. Несуществующие. И для животного отвечу во второй раз - я не боюсь конкуренции. Тем более что конкурировать не с кем. Ибо приезжают те, кому только улицы мести. Или раствор месить. На бОльшее не способны.Типа животного...
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1151
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 13:04
#6098
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Пацаны прислали фото и видео с улиц Кустаная. Там у вас вовсю в центре полицаи толпами ходят. Как пел "Союз" на День Города в Рудном про акима:"Колечко, сжималось колечко!"
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