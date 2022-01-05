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≡ В Kcell и Beeline объяснили перебои со связью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43213
В Kcell и Beeline объяснили перебои со связью
Отправлено: 05.01.22 - 08:32
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Операторы сотовой связи Казахстана Kcell и Beeline объяснили перебои со связью, которые произошли в ряде регионов страны 4 января. В Beeline заявили, что проблемы с сотовой связью произошли по независимым от компании причинам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7575
Re: В Kcell и Beeline объяснили перебои со связью
Отправлено: 05.01.22 - 08:32
#1
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Сегодня ночью, когда тут собрались люди около нашего дома, тоже вырубило интернет и мобильные сети..
Но недолго, минут 20..
Потом их там полиция разогнала..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2653
Re: В Kcell и Beeline объяснили перебои со связью
Отправлено: 05.01.22 - 12:40
#2
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Цитата:
сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи

Хорошо год начинается. Тик-Ток и Фейсбук вырубили, на другие сайты не зайдешь. Чем заканчивать будем? :-o
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