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Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43213
Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 09:53
И в этом плане самое большое разочарование года - практические действия президента К.-Ж. Токаева, в которых нет новизны и свежих подходов, вопреки ожиданиям народа. Никакая интеллигентность не способна свернуть страну с тропы, обозначенной Елбасы.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15027
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 09:53
///И в этом плане самое большое разочарование года - практические действия президента К.-Ж. Токаева, в которых нет новизны и свежих подходов, вопреки ожиданиям народа. Никакая интеллигентность не способна свернуть страну с тропы, обозначенной Елбасы и ведущей страну в беспросветную бедность. И никакая «Рухани жангыру» здесь не поможет//
соглашусь с автором.
хотя не уверен, а точнее уверен-
любой другой на его месте ничего бы резко не менял.
иначе не усидел бы в кресле.
соглашусь с автором.
хотя не уверен, а точнее уверен-
любой другой на его месте ничего бы резко не менял.
иначе не усидел бы в кресле.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8046
Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 10:11
С этой рухнамой доходит до смешного, приписывают куда можно и куда нельзя... как-будто за количество упоминаний доплачивают... Помнится жральню Макдональдс открывали со словами "в рамках реализации стратегии Рухани жангыру..." Вот же вековые традиции гамбургеров и колы в великой степи... наряду с перечисленными в статье.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11708
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 10:54
Цитата:
Этот лозунг марксизма
Что философия должна не рассуждать а помогать человек жить
Вот он и навязывал свод философию всем подряд как догму
И в СССР тоже самое было
Навязывание идеологии
А что в итоге? Кому в 91 нужен был этот коммунизм когда брать нечего?
Бытие определяет сознание
Если у человека будет сытая жизнь то тогда он уже и задумается о идее
А без хлеба никому никакая идея не нужна
Цитата:
Ну да жуть жуть прям
Куда там корриде и пьяным кулачным боям на Масленицу
Тут же футбол с тушей,жуть
Цитата:
Полное ощущение что это статья повтор
Как будто я читал ее уже года назад или два
Помню, еще в советское время был популярен лозунг «Теория лишь тогда становится практикой, когда она овладевает массами». Как видим, не овладела.
Этот лозунг марксизма
Что философия должна не рассуждать а помогать человек жить
Вот он и навязывал свод философию всем подряд как догму
И в СССР тоже самое было
Навязывание идеологии
А что в итоге? Кому в 91 нужен был этот коммунизм когда брать нечего?
Бытие определяет сознание
Если у человека будет сытая жизнь то тогда он уже и задумается о идее
А без хлеба никому никакая идея не нужна
Цитата:
проводи жуткую средневековую забаву кокпар - и ты уже как бы соответствуешь требованиям «Рухани жангыру
Ну да жуть жуть прям
Куда там корриде и пьяным кулачным боям на Масленицу
Тут же футбол с тушей,жуть
Цитата:
У нас давно принята ситуация: о планах заявлять громогласно, об их выполнении - тихим шепотом
Полное ощущение что это статья повтор
Как будто я читал ее уже года назад или два
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 11:16
Цитата:
Ситуацию может изменить железная воля с применением репрессивных мер. Другого не дано, слишком все запущено и извращено.Ну, вот, как говорится: начал за здравие, а закончил за упокой. Рухани жангыру - это духовное возрождение. Как репрессии и насилие помогут духовной рефлексии народа? И как этому помогут научные конференции? Когда человек станет главной ценностью, а не расходным материалом или пушечным мясом, тогда можно о чём-то говорить. Репрессии направленны на уничтожение человека. Личности. И воспитание безропотной массы. Это не рухани жангыру. Это СССР 2.0 Нет уж, хватит!!!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 11:33
Цитата:
Возглавляя партии и классы, лидеры вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, - это девка, брошенная в полк.
— Игорь Губерман
«Теория лишь тогда становится практикой, когда она овладевает массами»
Возглавляя партии и классы, лидеры вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, - это девка, брошенная в полк.
— Игорь Губерман
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1151
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 12:29
Так вот, на мой вопрос, какие действия предполагает новая инициатива Елбасы, в чем ее суть, никто (!) из участников ответить не решился.
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Интересно, а сколько годиков автору?! Судя по фото, очень даже много. А понять того, что это очередное бла-бла-бла и потому что-потому что, не смог.Это же очередное растаскивание денег по карманам, причём, узаконенное! Вот спросят:"А куда вы потратили энное количество тенге?!" А у чиновников уже готов ответ:"На модернизацию сознания!" И ведь не докопаешься! ХитрО придумано!И волки сыты, и овцы целы! В чём очень сомневаюсь!
---
Интересно, а сколько годиков автору?! Судя по фото, очень даже много. А понять того, что это очередное бла-бла-бла и потому что-потому что, не смог.Это же очередное растаскивание денег по карманам, причём, узаконенное! Вот спросят:"А куда вы потратили энное количество тенге?!" А у чиновников уже готов ответ:"На модернизацию сознания!" И ведь не докопаешься! ХитрО придумано!И волки сыты, и овцы целы! В чём очень сомневаюсь!
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