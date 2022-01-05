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Помню, еще в советское время был популярен лозунг «Теория лишь тогда становится практикой, когда она овладевает массами». Как видим, не овладела.

проводи жуткую средневековую забаву кокпар - и ты уже как бы соответствуешь требованиям «Рухани жангыру

У нас давно принята ситуация: о планах заявлять громогласно, об их выполнении - тихим шепотом

Цитата:Этот лозунг марксизмаЧто философия должна не рассуждать а помогать человек житьВот он и навязывал свод философию всем подряд как догмуИ в СССР тоже самое былоНавязывание идеологииА что в итоге? Кому в 91 нужен был этот коммунизм когда брать нечего?Бытие определяет сознаниеЕсли у человека будет сытая жизнь то тогда он уже и задумается о идееА без хлеба никому никакая идея не нужнаЦитата:Ну да жуть жуть прямКуда там корриде и пьяным кулачным боям на МасленицуТут же футбол с тушей,жутьЦитата:Полное ощущение что это статья повторКак будто я читал ее уже года назад или два