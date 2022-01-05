Отправлено: - 12:27

Уже не ваш земляк:



[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.01.2022 - 12:38]

Цитата:Верю цене ложки,выбитой на ручке, верю цене кружки на ее дне, верю 0,6 процентов наценки торгашам! 70 лет так жили, и могли прожить еще 170 лет, если в Рашке пьянный Борька не захотел для себя власти над вами россиянами!