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≡ Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43213
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:44
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95 сотрудников полиции пострадали во время протестов. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11708
Re: Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:44
#1
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Странно а где Маркс? Он же тут должен сейчас лекцию прочитать о том как именно надо задержать людей, желательно ногой в живот)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14662
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:45
#2
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Обещали же вроде не преследовать. Бла бла?)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14728
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:52
#3
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Цитата:
maxsaf:
Обещали же вроде не преследовать

Ну первых, которые просто шумели, можно не преследовать. А тех кто жёг автомобили, нападал на полицейских и прочие беспорядки чинил - обязательно нужно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7575
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:55
#4
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Цитата:
Victor Yang:
тех кто жёг автомобили, нападал на полицейских и прочие беспорядки

А без этого ничего бы не добились..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4400
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:58
#5
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Цитата:
Victor Yang:

Даже так было? Ну прямо, как в Европе или Америке! Я всю ночь смотрел Хабар по телевизору. У меня просто нет каналов других))))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14728
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:00
#6
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Цитата:
111:
А без этого ничего бы не добились..

Правительство практически сразу вчера дало указание снизить стоимость, а погромы были ночью.
Цитата:
Доктор СИЗО:
Даже так было?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7575
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:05
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Правительство практически сразу вчера дало указание снизить стоимость, а погромы были ночью. Цитата:

Ну снизили стоимость только там, где бастовать начали, понимая что может пойти по всей стране.
А так бы тех успокоили, за счет других как обычно, тех, кто молчит или мирно просит проводить митинги..
Кто молчит когда полымается морковка, картошка в цене, мясо..
Сделали бы таким еще выше, чтоб компенсировать..
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4400
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:10
#8
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Цитата:
Victor Yang:

Рахмет Виктор за ссылку! Прочитал новости! Давно надо было взять правительству в свои ежовые руки контроль за всеми ценами! А то доверились кучке базарных спекулянтов, которые рамок не знали с самого рождения!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7575
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:12
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:
то доверились кучке базарных спекулянтов

Доверились Семье..
Миллиардеров..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15027
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:23
#10
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введено чрезвычайное положение на территории Мангистауской области и Алматинской области.назначены коменданты.
похоже другой возможности удержать ситуацию под контролем нет.

[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 12:35]
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