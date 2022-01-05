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≡ Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве - Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43213
Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве - Токаев
Отправлено: 05.01.22 - 10:00
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ. Кроме того, Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1250
Re: Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на...
Отправлено: 05.01.22 - 10:00
#1
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Да, как-то резко подняли цены. Без подготовительных статей в СМИ. Вот теперь в течение полугода расскажут почему надо поднять цены, люди свыкнутся с этой мыслью и т.д.

Цитата:
Ранее глава государства принял отставку правительства


В итоге тех же самых и наберут в новое правительство. Ну, максимум поменяют местами министра энергетики с министром образования.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7575
Re: Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на...
Отправлено: 05.01.22 - 11:53
#2
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Козлы упущения..
Вина на сегодняшних долларовых миллиардерах чиновниках..
И все знают кто это..
А правительство..
Ну что может сделать кухонная собачонка...
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1150
Re: Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на...
Отправлено: 05.01.22 - 12:19
#3
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Есть такая хорошая оккупантская пословица:"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Зашевелились. Вангую - скоро начнутся какие-нибудь выплаты.Дабы заткнуть рты недовольным. Путинский сценарий...
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1150
Re: Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на...
Отправлено: 05.01.22 - 12:21
#4
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Цитата:
111:

Козлы упущения..
---
Плохо, когда не знаешь, да ещё и забыл! Поинтересуйся (омереканский Гугл или оккупантский Яндекс тебе в помощь!), откуда пошло такое выражение - козёл отпущения.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1429
Re: Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на...
Отправлено: 05.01.22 - 12:43
#5
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Кто-нибудь считал, сколько поручений им уже роздано? А сколько исполнено?
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