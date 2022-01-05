Отправлено: - 10:00

Ранее глава государства принял отставку правительства

Да, как-то резко подняли цены. Без подготовительных статей в СМИ. Вот теперь в течение полугода расскажут почему надо поднять цены, люди свыкнутся с этой мыслью и т.д.Цитата:В итоге тех же самых и наберут в новое правительство. Ну, максимум поменяют местами министра энергетики с министром образования.