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≡ В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43213
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:23
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Директор газоперерабатывающего завода задержан в Жанаозене. Также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Как сообщается, глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2324
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:13
#15
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Цитата:
Доктор СИЗО:
никто не мешал директору прикупать


Надо думать, что директор - это наёмный работник, хозяева совсем другие люди. Они и решают что и как заводу делать.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4400
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:19
#16
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Цитата:
ACROS:

Совершенно верно, если не видят прибыли, пусть подают заявку на аукцион, и банкротят предпрятие. Придут новые люди с деньгами и новыми технологиями. Всегда так было и будет!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
789
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:28
#17
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Цитата:
ACROS:
директор - это наёмный работник, хозяева совсем другие

Конечно,он что ли решает сколько семейка в карман покладёт?? Просто,как всегда,нашли жертву для знамени правосудия.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4400
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:42
#18
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Цитата:
Сабыр:

Про семейку откуда услышали? Готовы подтвердить свои слова под присягу? Или жяй соз, бла бла, бла?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
789
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:59
#19
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Про семейку откуда услышали?

А я с луны прилетел и считаю что всё у нас для блага народа,а ни какой-то там группы лиц.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1150
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:08
#20
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А при чём директор?! Или крайнего нашли?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7575
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:10
#21
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Еще бы задержать того, кто на морковку цену поднял..
На картошку..
Всех наказать и...
Месяца два не подымать их..
Потом глядишь и первое апреля, вот тогда только и поднять, на 300 процентрв..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1150
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:12
#22
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Я так думаю, ему ещё и организацию беспорядков припишут! Хотя он вроде бы исполнял указание правительства? Или я ошибаюсь?!
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1150
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:15
#23
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых.
В заботу банка о клиентах,
В русалок верю, в домовых!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4400
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:27
#24
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Верю цене ложки,выбитой на ручке, верю цене кружки на ее дне, верю 0,6 процентов наценки торгашам! 70 лет так жили, и могли прожить еще 170 лет, если в Рашке пьянный Борька не захотел для себя власти над вами россиянами!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.01.2022 - 12:38]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1150
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 13:00
#25
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Так и жили бы, если бы Ноздрик из Колбидостана не захотел стать вторым после Мишки. А так стал первым в Колбидосии. Ну или Лепёхостане.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 05.01.2022 - 12:01]
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