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В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43213
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:23
Директор газоперерабатывающего завода задержан в Жанаозене. Также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Как сообщается, глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2324
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:13
Цитата:
Надо думать, что директор - это наёмный работник, хозяева совсем другие люди. Они и решают что и как заводу делать.
Доктор СИЗО:
никто не мешал директору прикупать
никто не мешал директору прикупать
Надо думать, что директор - это наёмный работник, хозяева совсем другие люди. Они и решают что и как заводу делать.
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:19
Цитата:
Совершенно верно, если не видят прибыли, пусть подают заявку на аукцион, и банкротят предпрятие. Придут новые люди с деньгами и новыми технологиями. Всегда так было и будет!
ACROS:
Совершенно верно, если не видят прибыли, пусть подают заявку на аукцион, и банкротят предпрятие. Придут новые люди с деньгами и новыми технологиями. Всегда так было и будет!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 789
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:28
Цитата:
Конечно,он что ли решает сколько семейка в карман покладёт?? Просто,как всегда,нашли жертву для знамени правосудия.
ACROS:
директор - это наёмный работник, хозяева совсем другие
директор - это наёмный работник, хозяева совсем другие
Конечно,он что ли решает сколько семейка в карман покладёт?? Просто,как всегда,нашли жертву для знамени правосудия.
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:42
Цитата:
Про семейку откуда услышали? Готовы подтвердить свои слова под присягу? Или жяй соз, бла бла, бла?
Сабыр:
Про семейку откуда услышали? Готовы подтвердить свои слова под присягу? Или жяй соз, бла бла, бла?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 789
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 11:59
Цитата:
А я с луны прилетел и считаю что всё у нас для блага народа,а ни какой-то там группы лиц.
Доктор СИЗО:
Про семейку откуда услышали?
Про семейку откуда услышали?
А я с луны прилетел и считаю что всё у нас для блага народа,а ни какой-то там группы лиц.
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:08
А при чём директор?! Или крайнего нашли?!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7575
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:10
Еще бы задержать того, кто на морковку цену поднял..
На картошку..
Всех наказать и...
Месяца два не подымать их..
Потом глядишь и первое апреля, вот тогда только и поднять, на 300 процентрв..
На картошку..
Всех наказать и...
Месяца два не подымать их..
Потом глядишь и первое апреля, вот тогда только и поднять, на 300 процентрв..
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:12
Я так думаю, ему ещё и организацию беспорядков припишут! Хотя он вроде бы исполнял указание правительства? Или я ошибаюсь?!
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:15
Цитата:
Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых.
В заботу банка о клиентах,
В русалок верю, в домовых!
Доктор СИЗО:
Я верю в честность президента
И в неподкупность постовых.
В заботу банка о клиентах,
В русалок верю, в домовых!
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 12:27
Цитата:
Верю цене ложки,выбитой на ручке, верю цене кружки на ее дне, верю 0,6 процентов наценки торгашам! 70 лет так жили, и могли прожить еще 170 лет, если в Рашке пьянный Борька не захотел для себя власти над вами россиянами!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.01.2022 - 12:38]
Уже не ваш земляк:
Верю цене ложки,выбитой на ручке, верю цене кружки на ее дне, верю 0,6 процентов наценки торгашам! 70 лет так жили, и могли прожить еще 170 лет, если в Рашке пьянный Борька не захотел для себя власти над вами россиянами!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.01.2022 - 12:38]
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 13:00
Цитата:
Так и жили бы, если бы Ноздрик из Колбидостана не захотел стать вторым после Мишки. А так стал первым в Колбидосии. Ну или Лепёхостане.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 05.01.2022 - 12:01]
Доктор СИЗО:
Так и жили бы, если бы Ноздрик из Колбидостана не захотел стать вторым после Мишки. А так стал первым в Колбидосии. Ну или Лепёхостане.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 05.01.2022 - 12:01]
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