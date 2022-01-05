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Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43213
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:44
95 сотрудников полиции пострадали во время протестов. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11708
Re: Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:44
Странно а где Маркс? Он же тут должен сейчас лекцию прочитать о том как именно надо задержать людей, желательно ногой в живот)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14662
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:45
Обещали же вроде не преследовать. Бла бла?)
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:52
Цитата:
Ну первых, которые просто шумели, можно не преследовать. А тех кто жёг автомобили, нападал на полицейских и прочие беспорядки чинил - обязательно нужно.
maxsaf:
Обещали же вроде не преследовать
Обещали же вроде не преследовать
Ну первых, которые просто шумели, можно не преследовать. А тех кто жёг автомобили, нападал на полицейских и прочие беспорядки чинил - обязательно нужно.
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:55
Цитата:
А без этого ничего бы не добились..
Victor Yang:
тех кто жёг автомобили, нападал на полицейских и прочие беспорядки
тех кто жёг автомобили, нападал на полицейских и прочие беспорядки
А без этого ничего бы не добились..
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 11:58
Цитата:
Даже так было? Ну прямо, как в Европе или Америке! Я всю ночь смотрел Хабар по телевизору. У меня просто нет каналов других))))
Victor Yang:
Даже так было? Ну прямо, как в Европе или Америке! Я всю ночь смотрел Хабар по телевизору. У меня просто нет каналов других))))
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:00
Цитата:
Правительство практически сразу вчера дало указание снизить стоимость, а погромы были ночью.
Цитата:
111:
А без этого ничего бы не добились..
А без этого ничего бы не добились..
Правительство практически сразу вчера дало указание снизить стоимость, а погромы были ночью.
Цитата:
Доктор СИЗО:
Даже так было?
Даже так было?
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:05
Цитата:
Ну снизили стоимость только там, где бастовать начали, понимая что может пойти по всей стране.
А так бы тех успокоили, за счет других как обычно, тех, кто молчит или мирно просит проводить митинги..
Кто молчит когда полымается морковка, картошка в цене, мясо..
Сделали бы таким еще выше, чтоб компенсировать..
Victor Yang:
Правительство практически сразу вчера дало указание снизить стоимость, а погромы были ночью. Цитата:
Правительство практически сразу вчера дало указание снизить стоимость, а погромы были ночью. Цитата:
Ну снизили стоимость только там, где бастовать начали, понимая что может пойти по всей стране.
А так бы тех успокоили, за счет других как обычно, тех, кто молчит или мирно просит проводить митинги..
Кто молчит когда полымается морковка, картошка в цене, мясо..
Сделали бы таким еще выше, чтоб компенсировать..
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:10
Цитата:
Рахмет Виктор за ссылку! Прочитал новости! Давно надо было взять правительству в свои ежовые руки контроль за всеми ценами! А то доверились кучке базарных спекулянтов, которые рамок не знали с самого рождения!
Victor Yang:
Рахмет Виктор за ссылку! Прочитал новости! Давно надо было взять правительству в свои ежовые руки контроль за всеми ценами! А то доверились кучке базарных спекулянтов, которые рамок не знали с самого рождения!
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:12
Цитата:
Доверились Семье..
Миллиардеров..
Доктор СИЗО:
то доверились кучке базарных спекулянтов
то доверились кучке базарных спекулянтов
Доверились Семье..
Миллиардеров..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15027
Более 200 участников протестных акций задержали в Казахстане
Отправлено: 05.01.22 - 12:23
введено чрезвычайное положение на территории Мангистауской области и Алматинской области.назначены коменданты.
похоже другой возможности удержать ситуацию под контролем нет.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 12:35]
похоже другой возможности удержать ситуацию под контролем нет.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 12:35]
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