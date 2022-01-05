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≡ В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43211
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:23
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Директор газоперерабатывающего завода задержан в Жанаозене. Также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Как сообщается, глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8405
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:23
#1
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Так вон оно чё директор ГПЗ виноват оказывается.
Кто следующий,наверное владелец заправки,ведь у него висит ценник 120.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14661
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:23
#2
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Он и алматинцам цену на газ поднял? ))
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2322
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:27
#3
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Странно: - почему летом не арестовали директора ТОО "База ОРТ" за морковку по цене 500 тенге за килограмм??

Значит МОЖНО арестовывать ВСЕХ и ПОДРЯД кто поднял цены( и на бензин, солярку, газ, продукты, автомашины, на запчасти,на семена, на гербециды, на обувь, на одежду) ПРИЧИН то поднимать цену как бы нет ни у кого.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4391
Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:28
#4
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Да виноват директор, он же не мальчик, понимал, чем это обернется, пусть понесет заслуженное наказание!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода
Отправлено: 05.01.22 - 10:31
#5
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стандартная обычная ситуация.
когда к примеру авария серьезная на предприятии,
идет арест директора,главного инженера и
ответственных по цепочке.
хотя кто то скажет, а причем тут директор,
не он же вроде аварию устроил.
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