Re: В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода

Отправлено: - 10:27

Странно: - почему летом не арестовали директора ТОО "База ОРТ" за морковку по цене 500 тенге за килограмм??



Значит МОЖНО арестовывать ВСЕХ и ПОДРЯД кто поднял цены( и на бензин, солярку, газ, продукты, автомашины, на запчасти,на семена, на гербециды, на обувь, на одежду) ПРИЧИН то поднимать цену как бы нет ни у кого.