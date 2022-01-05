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≡ Президент Токаев принял отставку Правительства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43211
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 07:57
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Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:13
#15
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какой диалог в "демократических странах"?
водометы ,дубинки, слезоточивый газ.
это так , мягкий вариант еще.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:20
#16
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Цитата:
alex_60:
акима области, когда перед акиматом требовали "армянские" автомобилисты


Западный регион Казахстана - особый, нефтегазовый , донорский регион: - если этот регион забастует или что то в этом роде - а это деньги, госбюджет, и обязательства перед западными партнёрами,долларовые неустойки и прочее.
Дешевле и выгоднее Мамина с командой вместе с десятком акимов отправить в отставку.


Цитата:
alex_60:
водометы ,дубинки, слезоточивый газ.


Вас надо министром МВД назначить или же главным переговорщиком.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:26
#17
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Цитата:
ACROS:
Западный регион Казахстана - особый, нефтегазовый , донорский регион: - если этот регион забастует или что то в этом роде - а это деньги, госбюджет, и обязательства перед западными партнёрами,долларовые неустойки и прочее.


это понятно.
тот кто имеет цель свалить власть,
будет действовать именно там.
зачем ему Кустанай тревожить с их автомобилистами
и акимом.
но у власти должна быть одна политика в таких случаях,
как например в Израиле -с террористами переговоров
не вести ни в каких случаях,это две разных ситуации конечно,
но мысль думаю понятна.

[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:27]
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1250
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:34
#18
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Цитата:
ACROS:
Вопрос: почему??? Наверное, тут два ответа или один: - или курс был неправильный или руководство не то.


Возможно потому, что там, где надо применять административный ресурс, пускают на самотёк, а там куда бы совсем не лезть - лезут с госрегулированием.

К примеру, где крупные овощехранилища в каждой области? Почему за 30 лет их не построили? Бывало, что фермеры капусту по 7 тенге с поля отдавали, при этом в магазинах она дешевле 100 не бывает. Тоже самое с картошкой - осенью продают свою на экспорт по 70 тенге, ближе к весне - импортируют из Египта и Афганистана по 300.

Вот овощехранилища с одной стороны поддержали бы фермеров, которые несут основные убытки и риски, но при этом часто получают лишь малую часть от конечной суммы реализации, с другой - обеспечили бы продбезопасность и большую стабильность розничных цен.

Успешные государства предвидят проблемы заранее, средние - "решают проблемы по мере их поступления", а некоторые годами только охают да ахают. То зима внезапно пришла и снег выпал, то овощи внезапно подорожали весной, то дизель внезапно пропал. Вот наверное и ответ почему кто-то барс, а кто-то нет.

[Исправлено: Тот самый, 05.01.2022 - 10:40]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:35
#19
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Цитата:
ACROS:
одна политика в таких случаях

Цитата:
alex_60:


Я понял, вас: эту ситуацию я понимаю ещё по другому: - правительство Мамина - это не команда единомышленников-государственников или реформаторов в прямом смысле этого слова, а ставленники какой либо финансово-промышленной группы, или проще олигархов - каждый министр пришёл, вернее каждого министра ПОСТАВИЛИ с одной явной целью: - лоббировать те или иные интересы этой группы и всё: интересы страны, народа - это все побоку. Куй железо пока горячё.
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