Отправлено: - 10:34

ACROS:

Вопрос: почему??? Наверное, тут два ответа или один: - или курс был неправильный или руководство не то.

[Исправлено: Тот самый, 05.01.2022 - 10:40]

Цитата:Возможно потому, что там, где надо применять административный ресурс, пускают на самотёк, а там куда бы совсем не лезть - лезут с госрегулированием.К примеру, где крупные овощехранилища в каждой области? Почему за 30 лет их не построили? Бывало, что фермеры капусту по 7 тенге с поля отдавали, при этом в магазинах она дешевле 100 не бывает. Тоже самое с картошкой - осенью продают свою на экспорт по 70 тенге, ближе к весне - импортируют из Египта и Афганистана по 300.Вот овощехранилища с одной стороны поддержали бы фермеров, которые несут основные убытки и риски, но при этом часто получают лишь малую часть от конечной суммы реализации, с другой - обеспечили бы продбезопасность и большую стабильность розничных цен.Успешные государства предвидят проблемы заранее, средние - "решают проблемы по мере их поступления", а некоторые годами только охают да ахают. То зима внезапно пришла и снег выпал, то овощи внезапно подорожали весной, то дизель внезапно пропал. Вот наверное и ответ почему кто-то барс, а кто-то нет.