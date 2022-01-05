Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Президент Токаев принял отставку Правительства
Президент Токаев принял отставку Правительства
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43211
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 07:57
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:13
какой диалог в "демократических странах"?
водометы ,дубинки, слезоточивый газ.
это так , мягкий вариант еще.
водометы ,дубинки, слезоточивый газ.
это так , мягкий вариант еще.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:20
Цитата:
Западный регион Казахстана - особый, нефтегазовый , донорский регион: - если этот регион забастует или что то в этом роде - а это деньги, госбюджет, и обязательства перед западными партнёрами,долларовые неустойки и прочее.
Дешевле и выгоднее Мамина с командой вместе с десятком акимов отправить в отставку.
Цитата:
Вас надо министром МВД назначить или же главным переговорщиком.
alex_60:
акима области, когда перед акиматом требовали "армянские" автомобилисты
акима области, когда перед акиматом требовали "армянские" автомобилисты
Западный регион Казахстана - особый, нефтегазовый , донорский регион: - если этот регион забастует или что то в этом роде - а это деньги, госбюджет, и обязательства перед западными партнёрами,долларовые неустойки и прочее.
Дешевле и выгоднее Мамина с командой вместе с десятком акимов отправить в отставку.
Цитата:
alex_60:
водометы ,дубинки, слезоточивый газ.
водометы ,дубинки, слезоточивый газ.
Вас надо министром МВД назначить или же главным переговорщиком.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:26
Цитата:
это понятно.
тот кто имеет цель свалить власть,
будет действовать именно там.
зачем ему Кустанай тревожить с их автомобилистами
и акимом.
но у власти должна быть одна политика в таких случаях,
как например в Израиле -с террористами переговоров
не вести ни в каких случаях,это две разных ситуации конечно,
но мысль думаю понятна.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:27]
ACROS:
Западный регион Казахстана - особый, нефтегазовый , донорский регион: - если этот регион забастует или что то в этом роде - а это деньги, госбюджет, и обязательства перед западными партнёрами,долларовые неустойки и прочее.
Западный регион Казахстана - особый, нефтегазовый , донорский регион: - если этот регион забастует или что то в этом роде - а это деньги, госбюджет, и обязательства перед западными партнёрами,долларовые неустойки и прочее.
это понятно.
тот кто имеет цель свалить власть,
будет действовать именно там.
зачем ему Кустанай тревожить с их автомобилистами
и акимом.
но у власти должна быть одна политика в таких случаях,
как например в Израиле -с террористами переговоров
не вести ни в каких случаях,это две разных ситуации конечно,
но мысль думаю понятна.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:27]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1250
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:34
Цитата:
Возможно потому, что там, где надо применять административный ресурс, пускают на самотёк, а там куда бы совсем не лезть - лезут с госрегулированием.
К примеру, где крупные овощехранилища в каждой области? Почему за 30 лет их не построили? Бывало, что фермеры капусту по 7 тенге с поля отдавали, при этом в магазинах она дешевле 100 не бывает. Тоже самое с картошкой - осенью продают свою на экспорт по 70 тенге, ближе к весне - импортируют из Египта и Афганистана по 300.
Вот овощехранилища с одной стороны поддержали бы фермеров, которые несут основные убытки и риски, но при этом часто получают лишь малую часть от конечной суммы реализации, с другой - обеспечили бы продбезопасность и большую стабильность розничных цен.
Успешные государства предвидят проблемы заранее, средние - "решают проблемы по мере их поступления", а некоторые годами только охают да ахают. То зима внезапно пришла и снег выпал, то овощи внезапно подорожали весной, то дизель внезапно пропал. Вот наверное и ответ почему кто-то барс, а кто-то нет.
[Исправлено: Тот самый, 05.01.2022 - 10:40]
ACROS:
Вопрос: почему??? Наверное, тут два ответа или один: - или курс был неправильный или руководство не то.
Вопрос: почему??? Наверное, тут два ответа или один: - или курс был неправильный или руководство не то.
Возможно потому, что там, где надо применять административный ресурс, пускают на самотёк, а там куда бы совсем не лезть - лезут с госрегулированием.
К примеру, где крупные овощехранилища в каждой области? Почему за 30 лет их не построили? Бывало, что фермеры капусту по 7 тенге с поля отдавали, при этом в магазинах она дешевле 100 не бывает. Тоже самое с картошкой - осенью продают свою на экспорт по 70 тенге, ближе к весне - импортируют из Египта и Афганистана по 300.
Вот овощехранилища с одной стороны поддержали бы фермеров, которые несут основные убытки и риски, но при этом часто получают лишь малую часть от конечной суммы реализации, с другой - обеспечили бы продбезопасность и большую стабильность розничных цен.
Успешные государства предвидят проблемы заранее, средние - "решают проблемы по мере их поступления", а некоторые годами только охают да ахают. То зима внезапно пришла и снег выпал, то овощи внезапно подорожали весной, то дизель внезапно пропал. Вот наверное и ответ почему кто-то барс, а кто-то нет.
[Исправлено: Тот самый, 05.01.2022 - 10:40]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:35
Цитата:
Цитата:
Я понял, вас: эту ситуацию я понимаю ещё по другому: - правительство Мамина - это не команда единомышленников-государственников или реформаторов в прямом смысле этого слова, а ставленники какой либо финансово-промышленной группы, или проще олигархов - каждый министр пришёл, вернее каждого министра ПОСТАВИЛИ с одной явной целью: - лоббировать те или иные интересы этой группы и всё: интересы страны, народа - это все побоку. Куй железо пока горячё.
ACROS:
одна политика в таких случаях
одна политика в таких случаях
Цитата:
alex_60:
Я понял, вас: эту ситуацию я понимаю ещё по другому: - правительство Мамина - это не команда единомышленников-государственников или реформаторов в прямом смысле этого слова, а ставленники какой либо финансово-промышленной группы, или проще олигархов - каждый министр пришёл, вернее каждого министра ПОСТАВИЛИ с одной явной целью: - лоббировать те или иные интересы этой группы и всё: интересы страны, народа - это все побоку. Куй железо пока горячё.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 51
|Зарегистрированные пользователи: Тот самый, Victor Yang
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать