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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43211
Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 09:53
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И в этом плане самое большое разочарование года - практические действия президента К.-Ж. Токаева, в которых нет новизны и свежих подходов, вопреки ожиданиям народа. Никакая интеллигентность не способна свернуть страну с тропы, обозначенной Елбасы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 09:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///И в этом плане самое большое разочарование года - практические действия президента К.-Ж. Токаева, в которых нет новизны и свежих подходов, вопреки ожиданиям народа. Никакая интеллигентность не способна свернуть страну с тропы, обозначенной Елбасы и ведущей страну в беспросветную бедность. И никакая «Рухани жангыру» здесь не поможет//

соглашусь с автором.
хотя не уверен, а точнее уверен-
любой другой на его месте ничего бы резко не менял.
иначе не усидел бы в кресле.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8046
Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала
Отправлено: 05.01.22 - 10:11
#2
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С этой рухнамой доходит до смешного, приписывают куда можно и куда нельзя... как-будто за количество упоминаний доплачивают... Помнится жральню Макдональдс открывали со словами "в рамках реализации стратегии Рухани жангыру..." Вот же вековые традиции гамбургеров и колы в великой степи... наряду с перечисленными в статье.
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