Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Модернизация ожидаемо не сработала

Отправлено: - 09:53

///И в этом плане самое большое разочарование года - практические действия президента К.-Ж. Токаева, в которых нет новизны и свежих подходов, вопреки ожиданиям народа. Никакая интеллигентность не способна свернуть страну с тропы, обозначенной Елбасы и ведущей страну в беспросветную бедность. И никакая «Рухани жангыру» здесь не поможет//



соглашусь с автором.

хотя не уверен, а точнее уверен-

любой другой на его месте ничего бы резко не менял.

иначе не усидел бы в кресле.