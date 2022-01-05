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Президент Токаев принял отставку Правительства
Президент Токаев принял отставку Правительства
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43211
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 07:57
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 310
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 07:57
Сейчас начнётся работа по зачинщикам, мародёрам и провокаторам. Попали ребята. Кстати протест вела телеграмм группа которая вела белорусские митинги. Кураторы ничего нового даже придумать не могут.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7568
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:24
Неплохо..
Мужики поработали за справедливость..
Уже до того все подорожало страшно, что даже похороны стали золотыми..
Мужики поработали за справедливость..
Уже до того все подорожало страшно, что даже похороны стали золотыми..
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:32
Цитата:
В Казахстане это как развлечение. Правительство менялось уже многократно.
111:
Неплохо..
Неплохо..
В Казахстане это как развлечение. Правительство менялось уже многократно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7568
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:36
Цитата:
Ну хоть так..
Власти вообще охамели, берега начали путать, с Лондоном и Парижем..
Вместо наших степных..
Понятное дело, что правительство и депутаты просто куклы..
Но когда народ доведут конкретно, он же может взяться и за кукловодов..
Пусть еще радуются..
Victor Yang:
Казахстане это как развлечение. Правительство менялось уже многократно.
Казахстане это как развлечение. Правительство менялось уже многократно.
Ну хоть так..
Власти вообще охамели, берега начали путать, с Лондоном и Парижем..
Вместо наших степных..
Понятное дело, что правительство и депутаты просто куклы..
Но когда народ доведут конкретно, он же может взяться и за кукловодов..
Пусть еще радуются..
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:55
цену ,отставку и не наказывать нарушителей закона
- приняли требования.
осталось два вроде еще.
а так на испуг реально взяли .
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 09:00]
- приняли требования.
осталось два вроде еще.
а так на испуг реально взяли .
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 09:00]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:16
Цитата:
Тут кто то не верил: мол, поиграют, на испуг берут, а оно видите как сложилось.
Народ не надо доводить до черты. Мы же прекрасно знаем: что автогаз - это всего лишь ПОВОД, причина - другая.
111:
Неплохо..
Неплохо..
Тут кто то не верил: мол, поиграют, на испуг берут, а оно видите как сложилось.
Народ не надо доводить до черты. Мы же прекрасно знаем: что автогаз - это всего лишь ПОВОД, причина - другая.
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 16
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:26
Хороший знак...
Посмотрим, что будет дальше...
Посмотрим, что будет дальше...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4391
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:27
Просто надо создать Министерство защиты отечественной валюты! Тогда все будет в порядке! Читал в Англии депутаты обоих партий бодались в древности по цене коровы на рынке! Возражение было одно - у ней что рога выросли лишние, или хвост стал длиньше??? Я мониторю теньге уже 2 десятка лет по цене шпигачек. Они стоили 180 теньге за 1 кг, сейчас они стоят больше 2 тысяч теньге за 1 кг! Так и живем!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.01.2022 - 09:28]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.01.2022 - 09:28]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3076
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:33
Цитата:
как сложилось то? Вы думаете изменится политика что ли? Нужно сверху менять, а не снизу. Глобально политику это не изменит.
ACROS:
Тут кто то не верил: мол, поиграют, на испуг берут, а оно видите как сложилось.
Тут кто то не верил: мол, поиграют, на испуг берут, а оно видите как сложилось.
как сложилось то? Вы думаете изменится политика что ли? Нужно сверху менять, а не снизу. Глобально политику это не изменит.
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:37
Цитата:
Чего хорошего? Рядовое событие для Казахстана - правительство уже не один десяток раз менялось и разницы видно не было. Сейчас те же самые люди просто креслами поменяются.
Skeptic:
Хороший знак...
Хороший знак...
Чего хорошего? Рядовое событие для Казахстана - правительство уже не один десяток раз менялось и разницы видно не было. Сейчас те же самые люди просто креслами поменяются.
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:00
создается такое впечатление,
что толчком послужило повышение цен на газ в Мангистау.
но что, в том же Мангистау,Актау цены больше
ни на что не выросли в разы за последний год?
или их только цены на газ возбудили?
а чтобы пожрать их это не волнует.
по мне так на площади были говорящие головы,
которые транслировали идеи определенных лиц.
и на этом же сейчас не остановятся.
дело не в газе.
требовали вернуть 60,
вернули,
нет надо 50.
сделали 50.
требовали -правительство в отставку.
подало.
теперь требование - президенты ,оба, должны уйти.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:03]
что толчком послужило повышение цен на газ в Мангистау.
но что, в том же Мангистау,Актау цены больше
ни на что не выросли в разы за последний год?
или их только цены на газ возбудили?
а чтобы пожрать их это не волнует.
по мне так на площади были говорящие головы,
которые транслировали идеи определенных лиц.
и на этом же сейчас не остановятся.
дело не в газе.
требовали вернуть 60,
вернули,
нет надо 50.
сделали 50.
требовали -правительство в отставку.
подало.
теперь требование - президенты ,оба, должны уйти.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:03]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:06
Цитата:
Конечно и тысяча раз и в тысяча первый раз: - конечно не измениться.
Мамина поменяют на Папина, потом на Тётина, на Дядина и так далее, а автогаз или морковь или же картошка или этот доллар снова подпрыгнет в цене при очередном мамине, папине, тетине, дядине.
Причина , я думаю в другом( достаточно поездили по миру и могу сравнивать): СТРАНА Казахстан( на фоне многих других стран)обладающая тридцать лет назад, уникальными природными богатствами, более-менее развитым агропроизводством, всей необходимой индустриально-промышленной базой, достаточным и образованными трудовыми ресурсами, сельхоз и промышленной наукой за тридцать лет ПОЧЕМУ то не превратилась в азиатское или какое то там ещё тигровое или барсовое ГОСУДАРСТВО Казахстан.
Вопрос: почему???
Наверное, тут два ответа или один: - или курс был неправильный или руководство не то.
P.S. Мне нравиться как поступает в этой критической ситуации, президент Токаев: - диалог, диалог и ещё раз диалог.
Сергей_я:
Вы думаете изменится п
Вы думаете изменится п
Конечно и тысяча раз и в тысяча первый раз: - конечно не измениться.
Мамина поменяют на Папина, потом на Тётина, на Дядина и так далее, а автогаз или морковь или же картошка или этот доллар снова подпрыгнет в цене при очередном мамине, папине, тетине, дядине.
Причина , я думаю в другом( достаточно поездили по миру и могу сравнивать): СТРАНА Казахстан( на фоне многих других стран)обладающая тридцать лет назад, уникальными природными богатствами, более-менее развитым агропроизводством, всей необходимой индустриально-промышленной базой, достаточным и образованными трудовыми ресурсами, сельхоз и промышленной наукой за тридцать лет ПОЧЕМУ то не превратилась в азиатское или какое то там ещё тигровое или барсовое ГОСУДАРСТВО Казахстан.
Вопрос: почему???
Наверное, тут два ответа или один: - или курс был неправильный или руководство не то.
P.S. Мне нравиться как поступает в этой критической ситуации, президент Токаев: - диалог, диалог и ещё раз диалог.
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:07
почему например не убрали акима области,
когда перед акиматом требовали "армянские" автомобилисты?
а ведь их требования тоже удовлетворили.
и такие случаи были не раз уже.
когда перед акиматом требовали "армянские" автомобилисты?
а ведь их требования тоже удовлетворили.
и такие случаи были не раз уже.
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:11
Цитата:
какой может быть диалог когда на площади кричат -кет?
говорящие головы того про кого нельзя говорить.
в той же Москве орали сто человек- кто здесь власть?
дали поорать,потом надоели.
считаю правильно с ними поступили,какой тут может быть диалог.
ACROS:
диалог, диалог и ещё раз диалог.
диалог, диалог и ещё раз диалог.
какой может быть диалог когда на площади кричат -кет?
говорящие головы того про кого нельзя говорить.
в той же Москве орали сто человек- кто здесь власть?
дали поорать,потом надоели.
считаю правильно с ними поступили,какой тут может быть диалог.
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