Отправлено: - 09:33

ACROS:

Тут кто то не верил: мол, поиграют, на испуг берут, а оно видите как сложилось.

Цитата:как сложилось то? Вы думаете изменится политика что ли? Нужно сверху менять, а не снизу. Глобально политику это не изменит.