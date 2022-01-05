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≡ Президент Токаев принял отставку Правительства
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43211
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 07:57
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Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
310
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 07:57
#1
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Сейчас начнётся работа по зачинщикам, мародёрам и провокаторам. Попали ребята. Кстати протест вела телеграмм группа которая вела белорусские митинги. Кураторы ничего нового даже придумать не могут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7568
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:24
#2
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Неплохо..
Мужики поработали за справедливость..
Уже до того все подорожало страшно, что даже похороны стали золотыми..
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14725
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:32
#3
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Цитата:
111:
Неплохо..

В Казахстане это как развлечение. Правительство менялось уже многократно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7568
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:36
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Казахстане это как развлечение. Правительство менялось уже многократно.

Ну хоть так..
Власти вообще охамели, берега начали путать, с Лондоном и Парижем..
Вместо наших степных..
Понятное дело, что правительство и депутаты просто куклы..
Но когда народ доведут конкретно, он же может взяться и за кукловодов..
Пусть еще радуются..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 08:55
#5
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цену ,отставку и не наказывать нарушителей закона
- приняли требования.
осталось два вроде еще.
а так на испуг реально взяли .

[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 09:00]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:16
#6
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Цитата:
111:
Неплохо..


Тут кто то не верил: мол, поиграют, на испуг берут, а оно видите как сложилось.
Народ не надо доводить до черты. Мы же прекрасно знаем: что автогаз - это всего лишь ПОВОД, причина - другая.
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
16
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:26
#7
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Хороший знак...
Посмотрим, что будет дальше...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4391
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:27
#8
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Просто надо создать Министерство защиты отечественной валюты! Тогда все будет в порядке! Читал в Англии депутаты обоих партий бодались в древности по цене коровы на рынке! Возражение было одно - у ней что рога выросли лишние, или хвост стал длиньше??? Я мониторю теньге уже 2 десятка лет по цене шпигачек. Они стоили 180 теньге за 1 кг, сейчас они стоят больше 2 тысяч теньге за 1 кг! Так и живем!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.01.2022 - 09:28]
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3076
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:33
#9
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Цитата:
ACROS:
Тут кто то не верил: мол, поиграют, на испуг берут, а оно видите как сложилось.

как сложилось то? Вы думаете изменится политика что ли? Нужно сверху менять, а не снизу. Глобально политику это не изменит.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14725
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 09:37
#10
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Цитата:
Skeptic:
Хороший знак...

Чего хорошего? Рядовое событие для Казахстана - правительство уже не один десяток раз менялось и разницы видно не было. Сейчас те же самые люди просто креслами поменяются.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:00
#11
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создается такое впечатление,
что толчком послужило повышение цен на газ в Мангистау.
но что, в том же Мангистау,Актау цены больше
ни на что не выросли в разы за последний год?
или их только цены на газ возбудили?
а чтобы пожрать их это не волнует.
по мне так на площади были говорящие головы,
которые транслировали идеи определенных лиц.
и на этом же сейчас не остановятся.
дело не в газе.
требовали вернуть 60,
вернули,
нет надо 50.
сделали 50.
требовали -правительство в отставку.
подало.
теперь требование - президенты ,оба, должны уйти.

[Исправлено: alex_60, 05.01.2022 - 10:03]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2322
Re: Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:06
#12
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Цитата:
Сергей_я:
Вы думаете изменится п


Конечно и тысяча раз и в тысяча первый раз: - конечно не измениться.
Мамина поменяют на Папина, потом на Тётина, на Дядина и так далее, а автогаз или морковь или же картошка или этот доллар снова подпрыгнет в цене при очередном мамине, папине, тетине, дядине.
Причина , я думаю в другом( достаточно поездили по миру и могу сравнивать): СТРАНА Казахстан( на фоне многих других стран)обладающая тридцать лет назад, уникальными природными богатствами, более-менее развитым агропроизводством, всей необходимой индустриально-промышленной базой, достаточным и образованными трудовыми ресурсами, сельхоз и промышленной наукой за тридцать лет ПОЧЕМУ то не превратилась в азиатское или какое то там ещё тигровое или барсовое ГОСУДАРСТВО Казахстан.
Вопрос: почему???
Наверное, тут два ответа или один: - или курс был неправильный или руководство не то.

P.S. Мне нравиться как поступает в этой критической ситуации, президент Токаев: - диалог, диалог и ещё раз диалог.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:07
#13
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почему например не убрали акима области,
когда перед акиматом требовали "армянские" автомобилисты?
а ведь их требования тоже удовлетворили.
и такие случаи были не раз уже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15024
Президент Токаев принял отставку Правительства
Отправлено: 05.01.22 - 10:11
#14
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Цитата:
ACROS:
диалог, диалог и ещё раз диалог.


какой может быть диалог когда на площади кричат -кет?
говорящие головы того про кого нельзя говорить.
в той же Москве орали сто человек- кто здесь власть?
дали поорать,потом надоели.
считаю правильно с ними поступили,какой тут может быть диалог.
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