Отправлено: - 02:20

Уже не ваш земляк:

Мне одно интересно - а вот зачем про о, что у тебя кто-то там повесился, надо знать всем?!Не нарушаешь ли ты правила, разглашение личной информации?! Или же опять с целью битья себя, любимого, пяткой в грудь - смотрите, я снова деньги потратил?!

Цитата:А зачем всем тут знать что тебя обижают узбеки и у тебя живут тараканы?Зачем всем знать что за обиду из за узбеков ты отрываешься на их детях?