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≡ Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43205
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
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Глава государства заявил, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1142
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:54
#30
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Смотришь на фото, и почему-то ни одного лица потомка первоцелинников не видишь. Это как?!Видать, даже казахи против выступают, а не мистические "руки Москвы".
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