Отправлено: - 02:15

drakon:

В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили. Можно их и бесплатно - раздавать...

elektron:

Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.

maxsaf:

Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так)

maxsaf:

Беги смотреть, началось

Цитата:Да в Германию посылать будемКак просрочку для поуехвоших)Цитата:Вы себе каждый год новый айфон берете?)Цитата:А вы присмотритесь на видео к митингующим)))ни одного Федоровца))Значит ждитеЦитата:Вы свою маму успели вывезти?Мало ли а то История всех бунтов в средней Азии говорит что первыми страдают мамы поуеховших))Ну это так уже для завтравки)