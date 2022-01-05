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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:18
Цитата:
Простым нет
А друзьям И родственникам подстркателей точно да)
Не боитесь и на старуху найдется проруха
maxsaf:
Вот только пугать этим не надо - простым людям хуже уже точно не будет
Вот только пугать этим не надо - простым людям хуже уже точно не будет
Простым нет
А друзьям И родственникам подстркателей точно да)
Не боитесь и на старуху найдется проруха
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:19
Интересно, увидит ли животное в том, что творится с ценами на газ в Казахстане, руку Москвы и лично Путина?! Ведь всё, что делается плохого в Казахстане, виновата Россия! Ой, простите - "северный сосед"!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:20
Цитата:
А зачем всем тут знать что тебя обижают узбеки и у тебя живут тараканы?
Зачем всем знать что за обиду из за узбеков ты отрываешься на их детях?
Уже не ваш земляк:
Мне одно интересно - а вот зачем про о, что у тебя кто-то там повесился, надо знать всем?!Не нарушаешь ли ты правила, разглашение личной информации?! Или же опять с целью битья себя, любимого, пяткой в грудь - смотрите, я снова деньги потратил?!
Мне одно интересно - а вот зачем про о, что у тебя кто-то там повесился, надо знать всем?!Не нарушаешь ли ты правила, разглашение личной информации?! Или же опять с целью битья себя, любимого, пяткой в грудь - смотрите, я снова деньги потратил?!
А зачем всем тут знать что тебя обижают узбеки и у тебя живут тараканы?
Зачем всем знать что за обиду из за узбеков ты отрываешься на их детях?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:24
Цитата:
Твои друзья животные не знаю
Они вообще наверно тут мало видят
А так прямая рука Москвы
Весь год ныли какие в Казахстане националисты все
И тут раз на ровном месте выходят люди на площадя и самое интересное большинством какие-то не городские и не русские))
Сейчас газ хотят снизить
Завтра в отставку правительство
Это ещё пол беды
Ну а потом гоу Хоум всех не казахов потребуют
Вот тут конечно горько будет осознавать что МВД РФ план по по возврату 5 млн русских решило сделать именно таким способом)))
Только силой)
[Исправлено: abaika95, 05.01.2022 - 02:25]
Уже не ваш земляк:
Интересно, увидит ли животное в том, что творится с ценами на газ в Казахстане, руку Москвы и лично Путина?! Ведь всё, что делается плохого в Казахстане, виновата Россия! Ой, простите - "северный сосед"!
Интересно, увидит ли животное в том, что творится с ценами на газ в Казахстане, руку Москвы и лично Путина?! Ведь всё, что делается плохого в Казахстане, виновата Россия! Ой, простите - "северный сосед"!
Твои друзья животные не знаю
Они вообще наверно тут мало видят
А так прямая рука Москвы
Весь год ныли какие в Казахстане националисты все
И тут раз на ровном месте выходят люди на площадя и самое интересное большинством какие-то не городские и не русские))
Сейчас газ хотят снизить
Завтра в отставку правительство
Это ещё пол беды
Ну а потом гоу Хоум всех не казахов потребуют
Вот тут конечно горько будет осознавать что МВД РФ план по по возврату 5 млн русских решило сделать именно таким способом)))
Только силой)
[Исправлено: abaika95, 05.01.2022 - 02:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:26
Пока политический кризис в РК выгоден только России
Америке ничего тут не угрожало
Только Россия опять тут теряет свои позиции
Америке ничего тут не угрожало
Только Россия опять тут теряет свои позиции
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:29
Пригоранием пукана животного удовлетворён.
ПыСы. В будку не отпускают, должен отработать миску похлёбки, разъяснить всем про то, насколько правительство хорошее, вон, даже цену понизили. Правда, не для всего Казахстана, а только для Мангышлакской.
ПыСы. В будку не отпускают, должен отработать миску похлёбки, разъяснить всем про то, насколько правительство хорошее, вон, даже цену понизили. Правда, не для всего Казахстана, а только для Мангышлакской.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:29
Цитата:
Хотя, с другой стороны взглянуть - почему бы и да
abaika95:
Вот тут конечно горько будет осознавать что МВД РФ план по по возврату 5 млн русских решило сделать именно таким способом))) Только силой)
Вот тут конечно горько будет осознавать что МВД РФ план по по возврату 5 млн русских решило сделать именно таким способом))) Только силой)
Хотя, с другой стороны взглянуть - почему бы и да
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:30
Цитата:
Так выгоден, или все таки теряет?))
abaika95:
Пока политический кризис в РК выгоден только России Америке ничего тут не угрожало Только Россия опять тут теряет свои позиции
Пока политический кризис в РК выгоден только России Америке ничего тут не угрожало Только Россия опять тут теряет свои позиции
Так выгоден, или все таки теряет?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:32
Цитата:
А шо есть и такие? Никогда бы не подумал)
abaika95:
А друзьям И родственникам подстркателей точно да)
А друзьям И родственникам подстркателей точно да)
А шо есть и такие? Никогда бы не подумал)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:43
Что там объявили, в Алма-Ате, какое положение?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:45
Цитата:
А вы русских ожидали на митингах увидеть? Так это, их же Куат разогнал, уехали они))
abaika95:
большинством какие-то не городские и не русские
большинством какие-то не городские и не русские
А вы русских ожидали на митингах увидеть? Так это, их же Куат разогнал, уехали они))
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