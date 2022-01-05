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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:18
#6076
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Цитата:
maxsaf:
Вот только пугать этим не надо - простым людям хуже уже точно не будет

Простым нет
А друзьям И родственникам подстркателей точно да)
Не боитесь и на старуху найдется проруха
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1142
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:19
#6077
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Интересно, увидит ли животное в том, что творится с ценами на газ в Казахстане, руку Москвы и лично Путина?! Ведь всё, что делается плохого в Казахстане, виновата Россия! Ой, простите - "северный сосед"!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:20
#6078
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Мне одно интересно - а вот зачем про о, что у тебя кто-то там повесился, надо знать всем?!Не нарушаешь ли ты правила, разглашение личной информации?! Или же опять с целью битья себя, любимого, пяткой в грудь - смотрите, я снова деньги потратил?!

А зачем всем тут знать что тебя обижают узбеки и у тебя живут тараканы?
Зачем всем знать что за обиду из за узбеков ты отрываешься на их детях?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:24
#6079
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересно, увидит ли животное в том, что творится с ценами на газ в Казахстане, руку Москвы и лично Путина?! Ведь всё, что делается плохого в Казахстане, виновата Россия! Ой, простите - "северный сосед"!

Твои друзья животные не знаю
Они вообще наверно тут мало видят
А так прямая рука Москвы
Весь год ныли какие в Казахстане националисты все
И тут раз на ровном месте выходят люди на площадя и самое интересное большинством какие-то не городские и не русские))
Сейчас газ хотят снизить
Завтра в отставку правительство
Это ещё пол беды
Ну а потом гоу Хоум всех не казахов потребуют
Вот тут конечно горько будет осознавать что МВД РФ план по по возврату 5 млн русских решило сделать именно таким способом)))
Только силой)

[Исправлено: abaika95, 05.01.2022 - 02:25]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11701
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:26
#6080
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Пока политический кризис в РК выгоден только России
Америке ничего тут не угрожало
Только Россия опять тут теряет свои позиции
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1142
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:29
#6081
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Пригоранием пукана животного удовлетворён.
ПыСы. В будку не отпускают, должен отработать миску похлёбки, разъяснить всем про то, насколько правительство хорошее, вон, даже цену понизили. Правда, не для всего Казахстана, а только для Мангышлакской.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:29
#6082
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Цитата:
abaika95:
Вот тут конечно горько будет осознавать что МВД РФ план по по возврату 5 млн русских решило сделать именно таким способом))) Только силой)

Хотя, с другой стороны взглянуть - почему бы и да :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:30
#6083
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Цитата:
abaika95:
Пока политический кризис в РК выгоден только России Америке ничего тут не угрожало Только Россия опять тут теряет свои позиции

Так выгоден, или все таки теряет?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:32
#6084
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Цитата:
abaika95:
А друзьям И родственникам подстркателей точно да)

А шо есть и такие? Никогда бы не подумал)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1142
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:43
#6085
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Что там объявили, в Алма-Ате, какое положение?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.01.22 - 02:45
#6086
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Цитата:
abaika95:
большинством какие-то не городские и не русские

А вы русских ожидали на митингах увидеть? Так это, их же Куат разогнал, уехали они))
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