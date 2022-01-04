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Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43205
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
Глава государства заявил, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
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Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:24
Цитата:
В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.
Можно их и бесплатно - раздавать...
abaika95:
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали
В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.
Можно их и бесплатно - раздавать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8333
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:24
Цитата:
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.
abaika95:
Ну я тоже хочу чтобы у нас айфон скинули а другим нет Че такого?
Ну я тоже хочу чтобы у нас айфон скинули а другим нет Че такого?
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:26
Цитата:
Хотеть не вредно) Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так))
elektron:
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.
Хотеть не вредно) Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так))
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:30
Цитата:
И что в итоге, выпукали? ))
drakon:
завод, по выпуку
завод, по выпуку
И что в итоге, выпукали? ))
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:55
Цитата:
Пока не знаю. абайка нам думаю - скажет...
maxsaf:
И что в итоге, выпукали? ))
И что в итоге, выпукали? ))
Пока не знаю. абайка нам думаю - скажет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4985
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 05.01.22 - 00:18
По евроньюс показали, протестующие в нескольких городах требуют политических реформ, что-то очень странно , Мамай в Астане в рупор что-то говорит, а полисмены очень пассивно наблюдают...
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 00:22
Цитата:
Если печенки не раздают - то все в порядке
сайлау курманов:
что-то очень странно
что-то очень странно
Если печенки не раздают - то все в порядке
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 05.01.22 - 01:39
Цитата:
Беги смотреть, началось))
Цитата:
abaika95:
Как бы при этом порыве часть меньшинств не унесло
Как бы при этом порыве часть меньшинств не унесло
Беги смотреть, началось))
Цитата:
На площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11701
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:15
Цитата:
Да в Германию посылать будем
Как просрочку для поуехвоших)
Цитата:
Вы себе каждый год новый айфон берете?)
Цитата:
А вы присмотритесь на видео к митингующим)))ни одного Федоровца))Значит ждите
Цитата:
Вы свою маму успели вывезти?
Мало ли а то История всех бунтов в средней Азии говорит что первыми страдают мамы поуеховших))
Ну это так уже для завтравки)
drakon:
В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили. Можно их и бесплатно - раздавать...
В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили. Можно их и бесплатно - раздавать...
Да в Германию посылать будем
Как просрочку для поуехвоших)
Цитата:
elektron:
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.
Вы себе каждый год новый айфон берете?)
Цитата:
maxsaf:
Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так)
Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так)
А вы присмотритесь на видео к митингующим)))ни одного Федоровца))Значит ждите
Цитата:
maxsaf:
Беги смотреть, началось
Беги смотреть, началось
Вы свою маму успели вывезти?
Мало ли а то История всех бунтов в средней Азии говорит что первыми страдают мамы поуеховших))
Ну это так уже для завтравки)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11701
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:17
Цитата:
Вы смотрю не сильны в электронке также Как и в экономике) Цитата:
Виноватым никого
Битыми будут многие)
maxsaf:
Нет. Но если очень попросить, то правительство сделает и по 6000 )
Нет. Но если очень попросить, то правительство сделает и по 6000 )
Вы смотрю не сильны в электронке также Как и в экономике) Цитата:
maxsaf:
Не понял, вы кого виноватыми хотите сделать?)
Не понял, вы кого виноватыми хотите сделать?)
Виноватым никого
Битыми будут многие)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1142
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 05.01.22 - 02:23
Цитата:
В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.Можно их и бесплатно - раздавать..
---
Нет, ему те планшеты и задаром не нужны, ему Айфоны подавай!
drakon:
В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.Можно их и бесплатно - раздавать..
---
Нет, ему те планшеты и задаром не нужны, ему Айфоны подавай!
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:25
Цитата:
Ну вы осторожнее там, а то мало ли))
Цитата:
Надеюсь казахстанцы понимают что не она виновата в повышении цен
abaika95:
Битыми будут многие)
Битыми будут многие)
Ну вы осторожнее там, а то мало ли))
Цитата:
abaika95:
Вы свою маму успели вывезти? Мало ли а то История всех бунтов в средней Азии говорит что первыми страдают мамы поуеховших))
Вы свою маму успели вывезти? Мало ли а то История всех бунтов в средней Азии говорит что первыми страдают мамы поуеховших))
Надеюсь казахстанцы понимают что не она виновата в повышении цен
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11701
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:30
Цитата:
Да вот ждал российские планшеты
А их раз и перестали выпускать,точнее даже не начинали
Странно правда?
Придется айфоны заграничные требовать
Цитата:
А психологов пока не за что бить
Я буду дневник вести на будущее
Ведь это интересно все что сейчас происходит а вы там где-то ща морями...
Цитата:
А тем Казахстанцам что на площади сейчас палец покажи они и его обвинят)))
Главное то никто виноват
Главное на кого повесить вину
Уже не ваш земляк:
Нет, ему те планшеты и задаром не нужны, ему Айфоны подавай!
Нет, ему те планшеты и задаром не нужны, ему Айфоны подавай!
Да вот ждал российские планшеты
А их раз и перестали выпускать,точнее даже не начинали
Странно правда?
Придется айфоны заграничные требовать
Цитата:
maxsaf:
Ну вы осторожнее там, а то мало ли
Ну вы осторожнее там, а то мало ли
А психологов пока не за что бить
Я буду дневник вести на будущее
Ведь это интересно все что сейчас происходит а вы там где-то ща морями...
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь казахстанцы понимают что не она виновата в повышении цен
Надеюсь казахстанцы понимают что не она виновата в повышении цен
А тем Казахстанцам что на площади сейчас палец покажи они и его обвинят)))
Главное то никто виноват
Главное на кого повесить вину
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:34
Цитата:
Ну удачи в поисках крайнего))
Цитата:
Угараю
abaika95:
Главное на кого повесить вину
Главное на кого повесить вину
Ну удачи в поисках крайнего))
Цитата:
abaika95:
Я буду дневник вести на будущее Ведь это интересно все что сейчас происходит а вы там где-то
Я буду дневник вести на будущее Ведь это интересно все что сейчас происходит а вы там где-то
Угараю
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:35
Цитата:
Намекаете на их умственные способности? А кто там кстати щас?))
abaika95:
А тем Казахстанцам что на площади сейчас палец покажи они и его обвинят
А тем Казахстанцам что на площади сейчас палец покажи они и его обвинят
Намекаете на их умственные способности? А кто там кстати щас?))
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