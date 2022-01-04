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≡ Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43205
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
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Глава государства заявил, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23757
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:24
#15
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Цитата:
abaika95:
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали

В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.
Можно их и бесплатно - раздавать... :-o :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8333
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:24
#16
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Цитата:
abaika95:
Ну я тоже хочу чтобы у нас айфон скинули а другим нет Че такого?

Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:26
#17
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Цитата:
elektron:
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.

Хотеть не вредно) Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:30
#18
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Цитата:
drakon:
завод, по выпуку

И что в итоге, выпукали? ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23757
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:55
#19
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Цитата:
maxsaf:
И что в итоге, выпукали? ))

Пока не знаю. абайка нам думаю - скажет... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4985
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 05.01.22 - 00:18
#20
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По евроньюс показали, протестующие в нескольких городах требуют политических реформ, что-то очень странно , Мамай в Астане в рупор что-то говорит, а полисмены очень пассивно наблюдают...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 00:22
#21
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Цитата:
сайлау курманов:
что-то очень странно

Если печенки не раздают - то все в порядке :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 05.01.22 - 01:39
#22
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Цитата:
abaika95:
Как бы при этом порыве часть меньшинств не унесло

Беги смотреть, началось))
Цитата:
На площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11701
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:15
#23
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Цитата:
drakon:
В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили. Можно их и бесплатно - раздавать...

Да в Германию посылать будем
Как просрочку для поуехвоших)
Цитата:
elektron:
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.

Вы себе каждый год новый айфон берете?)
Цитата:
maxsaf:
Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так)

А вы присмотритесь на видео к митингующим)))ни одного Федоровца))Значит ждите

Цитата:
maxsaf:
Беги смотреть, началось

Вы свою маму успели вывезти?
Мало ли а то История всех бунтов в средней Азии говорит что первыми страдают мамы поуеховших))
Ну это так уже для завтравки)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11701
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:17
#24
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Цитата:
maxsaf:
Нет. Но если очень попросить, то правительство сделает и по 6000 )

Вы смотрю не сильны в электронке также Как и в экономике) Цитата:
maxsaf:
Не понял, вы кого виноватыми хотите сделать?)

Виноватым никого
Битыми будут многие)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1142
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 05.01.22 - 02:23
#25
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Цитата:
drakon:

В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.Можно их и бесплатно - раздавать..
---
Нет, ему те планшеты и задаром не нужны, ему Айфоны подавай!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:25
#26
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Цитата:
abaika95:
Битыми будут многие)

Ну вы осторожнее там, а то мало ли))

Цитата:
abaika95:
Вы свою маму успели вывезти? Мало ли а то История всех бунтов в средней Азии говорит что первыми страдают мамы поуеховших))

Надеюсь казахстанцы понимают что не она виновата в повышении цен :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11701
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:30
#27
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Нет, ему те планшеты и задаром не нужны, ему Айфоны подавай!

Да вот ждал российские планшеты
А их раз и перестали выпускать,точнее даже не начинали
Странно правда?
Придется айфоны заграничные требовать
Цитата:
maxsaf:
Ну вы осторожнее там, а то мало ли

А психологов пока не за что бить
Я буду дневник вести на будущее
Ведь это интересно все что сейчас происходит а вы там где-то ща морями...
Цитата:
maxsaf:
Надеюсь казахстанцы понимают что не она виновата в повышении цен

А тем Казахстанцам что на площади сейчас палец покажи они и его обвинят)))
Главное то никто виноват
Главное на кого повесить вину
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:34
#28
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Цитата:
abaika95:
Главное на кого повесить вину

Ну удачи в поисках крайнего))

Цитата:
abaika95:
Я буду дневник вести на будущее Ведь это интересно все что сейчас происходит а вы там где-то

Угараю :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14659
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 02:35
#29
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Цитата:
abaika95:
А тем Казахстанцам что на площади сейчас палец покажи они и его обвинят

Намекаете на их умственные способности? А кто там кстати щас?))
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