Отправлено: - 23:24

abaika95:

А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали

Цитата:В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.Можно их и бесплатно - раздавать...