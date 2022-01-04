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≡ Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43205
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
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Глава государства заявил, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23757
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:24
#15
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Цитата:
abaika95:
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали

В КОстанае же завод, по выпуку Планшетов - построили.
Можно их и бесплатно - раздавать... :-o :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8333
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:24
#16
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Цитата:
abaika95:
Ну я тоже хочу чтобы у нас айфон скинули а другим нет Че такого?

Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14649
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:26
#17
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Цитата:
elektron:
Лучше бы хотели что бы минимальная зарплата была, как стоимость айфона. Тогда глядишь и не будут так бунтовать.

Хотеть не вредно) Абайка обещал переименования после нового года, но что-то пошло не так))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14649
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:30
#18
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Цитата:
drakon:
завод, по выпуку

И что в итоге, выпукали? ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23757
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:55
#19
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Цитата:
maxsaf:
И что в итоге, выпукали? ))

Пока не знаю. абайка нам думаю - скажет... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4985
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 05.01.22 - 00:18
#20
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По евроньюс показали, протестующие в нескольких городах требуют политических реформ, что-то очень странно , Мамай в Астане в рупор что-то говорит, а полисмены очень пассивно наблюдают...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14649
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 05.01.22 - 00:22
#21
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Цитата:
сайлау курманов:
что-то очень странно

Если печенки не раздают - то все в порядке :lol:
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