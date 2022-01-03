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≡ Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43205
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 03.01.22 - 14:45
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Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14721
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 04.01.22 - 23:52
#45
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Цитата:
abaika95:
А француз на кого работает?

Ну так на себя же. Раскачать ситуацию и взять власть - его цели.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
826
Мамин о ситуации в Мангистау: Стоимость газа будет снижена до 85-90 тенге за литр
Отправлено: 05.01.22 - 00:19
#46
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Цитата:
abaika95:
когда футболисты в форме с флагом России играют

И что, каждый с флагом в руке бегает?
Тогда понятно, почему они проигрывают.
Профайл
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