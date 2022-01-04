Отправлено: - 22:05

Ранее правительственная комиссия на площади Ынтымак в городе Актау заявила о принятом решении о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Цитата:А если я скажу, чтобы комиссию эту домой не отпускали пока еще несколько таких решений не примут, я тоже стану деструктивным лицом? )) Цены же стабильно растут, а какая-то комиссия своим решением нарушает эту стабильность