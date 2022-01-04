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Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43205
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
Глава государства заявил, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
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Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
Цитата:
А если я скажу, чтобы комиссию эту домой не отпускали пока еще несколько таких решений не примут, я тоже стану деструктивным лицом? )) Цены же стабильно растут, а какая-то комиссия своим решением нарушает эту стабильность
Ранее правительственная комиссия на площади Ынтымак в городе Актау заявила о принятом решении о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.
А если я скажу, чтобы комиссию эту домой не отпускали пока еще несколько таких решений не примут, я тоже стану деструктивным лицом? )) Цены же стабильно растут, а какая-то комиссия своим решением нарушает эту стабильность
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 211
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 22:13
А что так можно было? А почему только там,а в остальных областях? А бензин 95-й хочу по 150 тенге,ведь он тоже подорожал. А солярка вообще космос как подорожала. Как петух начинает клевать,так сразу есть возможности к снижению. Проверяют терпение народа
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14720
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 22:16
Цитата:
Опустят везде цены и везде будет дефицит - не волнуйтесь.
Охотник:
А почему только там,а в остальных областях? А бензин 95-й хочу по 150 тенге,ведь он тоже подорожал.
А почему только там,а в остальных областях? А бензин 95-й хочу по 150 тенге,ведь он тоже подорожал.
Опустят везде цены и везде будет дефицит - не волнуйтесь.
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:23
Цитата:
Если во всех областях в едином порыве народ выйдет на улицы это считается как единство?))
Охотник:
Проверяют терпение народа
Проверяют терпение народа
Если во всех областях в едином порыве народ выйдет на улицы это считается как единство?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 769
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 23:01
Цитата:
КЖТ, распишите по полочкам свое сообщение, что за призывы, что за деструктивные лица, что за стабильность.
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества Источник:
КЖТ, распишите по полочкам свое сообщение, что за призывы, что за деструктивные лица, что за стабильность.
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:07
Цитата:
Мож бенз слить хотели?
В Мангистауской области Казахстана протестующие, недовольные ситуацией с ценами на газ для машин, устроили погоню за армейскими грузовиками
Мож бенз слить хотели?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11692
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 23:07
Цитата:
Деструктивным нет но вот дегенеративным да
Потомучто из Канады нормальные лица такое не будут писать)))
Цитата:
Да уже вышел
Только вот порыв какой то надуманный подозрительно
Как бы при этом порыве часть меньшинств не унесло
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой
maxsaf:
А если я скажу, чтобы комиссию эту домой не отпускали пока еще несколько таких решений не примут, я тоже стану деструктивным лицом?
А если я скажу, чтобы комиссию эту домой не отпускали пока еще несколько таких решений не примут, я тоже стану деструктивным лицом?
Деструктивным нет но вот дегенеративным да
Потомучто из Канады нормальные лица такое не будут писать)))
Цитата:
maxsaf:
Если во всех областях в едином порыве народ выйдет на улицы это считается как единство?
Если во всех областях в едином порыве народ выйдет на улицы это считается как единство?
Да уже вышел
Только вот порыв какой то надуманный подозрительно
Как бы при этом порыве часть меньшинств не унесло
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:11
Цитата:
Снова дунганам достанется? ))
Цитата:
А че тут ненормального? Народ попросил газ сделать подешевле. Это нормально или нет?))
abaika95:
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой
Снова дунганам достанется? ))
Цитата:
abaika95:
Деструктивным нет но вот дегенеративным да Потомучто из Канады нормальные лица такое не будут писать)))
Деструктивным нет но вот дегенеративным да Потомучто из Канады нормальные лица такое не будут писать)))
А че тут ненормального? Народ попросил газ сделать подешевле. Это нормально или нет?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8331
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:12
Цитата:
Я даже знаю какой! У вас с боярышником на пару, как антисоциальщина, так обязательно предки переселённых целинников,как в боксе, так сразу батыры. не?
abaika95:
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой
Я даже знаю какой! У вас с боярышником на пару, как антисоциальщина, так обязательно предки переселённых целинников,как в боксе, так сразу батыры. не?
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:13
Цитата:
Ну как же. Одним скинули цену, другим не скинули))
abaika95:
Да уже вышел Только вот порыв какой то надуманный
Да уже вышел Только вот порыв какой то надуманный
Ну как же. Одним скинули цену, другим не скинули))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11692
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:15
Цитата:
Да как на Украине и в преднестровье))
Цитата:
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали
Это нормально или нет?
Цитата:
Не вы меня с кем-то путаете
Я конкретно пишу))
maxsaf:
Снова дунганам достанется?
Снова дунганам достанется?
Да как на Украине и в преднестровье))
Цитата:
maxsaf:
А че тут ненормального? Народ попросил газ сделать подешевле. Это нормально или нет?)
А че тут ненормального? Народ попросил газ сделать подешевле. Это нормально или нет?)
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали
Это нормально или нет?
Цитата:
elektron:
Я даже знаю какой! У вас с боярышником на пару, как антисоциальщина, так обязательно предки переселённых целинников,как в боксе, так сразу батыры. не?
Я даже знаю какой! У вас с боярышником на пару, как антисоциальщина, так обязательно предки переселённых целинников,как в боксе, так сразу батыры. не?
Не вы меня с кем-то путаете
Я конкретно пишу))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11692
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 23:18
Цитата:
Ну я тоже хочу чтобы у нас айфон скинули а другим нет
Че такого?
maxsaf:
Ну как же. Одним скинули цену, другим не скинули
Ну как же. Одним скинули цену, другим не скинули
Ну я тоже хочу чтобы у нас айфон скинули а другим нет
Че такого?
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:19
Цитата:
Нет. Но если очень попросить, то правительство сделает и по 6000 )))
abaika95:
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали Это нормально или нет?
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали Это нормально или нет?
Нет. Но если очень попросить, то правительство сделает и по 6000 )))
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:20
Цитата:
Не понял, вы кого виноватыми хотите сделать?))
abaika95:
Да как на Украине и в преднестровье))
Да как на Украине и в преднестровье))
Не понял, вы кого виноватыми хотите сделать?))
-
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