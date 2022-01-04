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≡ Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43205
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
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Глава государства заявил, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14644
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 22:05
#1
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Цитата:
Ранее правительственная комиссия на площади Ынтымак в городе Актау заявила о принятом решении о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

А если я скажу, чтобы комиссию эту домой не отпускали пока еще несколько таких решений не примут, я тоже стану деструктивным лицом? )) Цены же стабильно растут, а какая-то комиссия своим решением нарушает эту стабильность :lol:
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
211
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 22:13
#2
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А что так можно было? А почему только там,а в остальных областях? А бензин 95-й хочу по 150 тенге,ведь он тоже подорожал. А солярка вообще космос как подорожала. Как петух начинает клевать,так сразу есть возможности к снижению. Проверяют терпение народа
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14720
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 22:16
#3
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Цитата:
Охотник:
А почему только там,а в остальных областях? А бензин 95-й хочу по 150 тенге,ведь он тоже подорожал.

Опустят везде цены и везде будет дефицит - не волнуйтесь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14644
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 22:23
#4
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Цитата:
Охотник:
Проверяют терпение народа

Если во всех областях в едином порыве народ выйдет на улицы это считается как единство?))
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
769
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 23:01
#5
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Цитата:
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества Источник:

КЖТ, распишите по полочкам свое сообщение, что за призывы, что за деструктивные лица, что за стабильность.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14644
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:07
#6
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Цитата:
В Мангистауской области Казахстана протестующие, недовольные ситуацией с ценами на газ для машин, устроили погоню за армейскими грузовиками

Мож бенз слить хотели? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11692
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 23:07
#7
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Цитата:
maxsaf:
А если я скажу, чтобы комиссию эту домой не отпускали пока еще несколько таких решений не примут, я тоже стану деструктивным лицом?

Деструктивным нет но вот дегенеративным да
Потомучто из Канады нормальные лица такое не будут писать)))
Цитата:
maxsaf:
Если во всех областях в едином порыве народ выйдет на улицы это считается как единство?

Да уже вышел
Только вот порыв какой то надуманный подозрительно
Как бы при этом порыве часть меньшинств не унесло
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14644
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:11
#8
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Цитата:
abaika95:
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой

Снова дунганам достанется? ))

Цитата:
abaika95:
Деструктивным нет но вот дегенеративным да Потомучто из Канады нормальные лица такое не будут писать)))

А че тут ненормального? Народ попросил газ сделать подешевле. Это нормально или нет?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8331
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:12
#9
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Цитата:
abaika95:
Всем известно ещё с 91 если где-то выходит один народ то страдает всегда другой

Я даже знаю какой! :lol: У вас с боярышником на пару, как антисоциальщина, так обязательно предки переселённых целинников,как в боксе, так сразу батыры. не? :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14644
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:13
#10
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Цитата:
abaika95:
Да уже вышел Только вот порыв какой то надуманный

Ну как же. Одним скинули цену, другим не скинули))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11692
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:15
#11
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Цитата:
maxsaf:
Снова дунганам достанется?

Да как на Украине и в преднестровье))
Цитата:
maxsaf:
А че тут ненормального? Народ попросил газ сделать подешевле. Это нормально или нет?)

А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали
Это нормально или нет?
Цитата:
elektron:
Я даже знаю какой! У вас с боярышником на пару, как антисоциальщина, так обязательно предки переселённых целинников,как в боксе, так сразу батыры. не?

Не вы меня с кем-то путаете
Я конкретно пишу))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11692
Re: Токаев обратился к протестующим не следовать призывам...
Отправлено: 04.01.22 - 23:18
#12
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Цитата:
maxsaf:
Ну как же. Одним скинули цену, другим не скинули

Ну я тоже хочу чтобы у нас айфон скинули а другим нет
Че такого?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14644
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:19
#13
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Цитата:
abaika95:
А я хочу Чтобы в Казахстане айфон Новый за 12 тысяч тенге продавали Это нормально или нет?

Нет. Но если очень попросить, то правительство сделает и по 6000 )))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14644
Токаев обратился к протестующим не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства
Отправлено: 04.01.22 - 23:20
#14
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Цитата:
abaika95:
Да как на Украине и в преднестровье))

Не понял, вы кого виноватыми хотите сделать?))
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