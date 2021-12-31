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≡ Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43205
Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для...
Отправлено: 31.12.21 - 09:17
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Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для обсуждения проблем людей, которые круглый год живут в дачных домиках. Должна ли власть отреагировать на этот острый вопрос?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
509
Re: Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для...
Отправлено: 31.12.21 - 09:17
#1
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Неисправная печь бывает только в дачных домиках что ли? По логике первых двух вариантов ответов вообще весь частный сектор с печками надо расселить, но это же не серьезно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23755
Re: Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для...
Отправлено: 02.01.22 - 18:57
#2
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Цитата:
самый умный:
весь частный сектор с печками надо расселить, но это же не серьезно.

В такой, великой Стране, не должно быть - печек.
Так я - считаю. Может я и неправ... :lol: ;-) :-o
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2317
Re: Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для...
Отправлено: 03.01.22 - 18:49
#3
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Цитата:
drakon:
Может я и неправ


Конечно, неправы: - даже в блистательной и сверкающей Астане некоторые ещё топят печки углём и дровами. И до нашей деревни газ не дошел.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23755
Re: Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для...
Отправлено: 04.01.22 - 22:58
#4
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Цитата:

Нет. Люди живут в таких условиях по своей воле. Государство здесь ни при чем.

Вопрос Третий. Всё - правильно. Не по моей же воле. По своей... :lol: ;-)
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